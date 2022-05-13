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Прицепился клещ – что делать, если рядом нет больницы и как достать насекомое самому

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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13 мая, 09:00
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Если "поймали" клеща – не давите и не вырывайте его, выкрутите вращательными движениями пинцетом или через марлю, обработайте ранку и следите за своим состоянием
Если рядом нет больницы и прицепился клещ, можно осторожно достать насекомое самому
Если рядом нет больницы и прицепился клещ, можно осторожно достать насекомое самому / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Клещи могут атаковать не только в лесу, а во время выгула собаки; а "поймать" клеща, спасаясь от обстрелов или переезжая с места на место, увы, может каждый.

Клещи опасны тем, что часто переносят возбудителей вирусных и бактериальных заболеваний. Как избежать укусов клеща и что делать, ели насекомое уже атаковало – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

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Это маленькое насекомое может жить на вашем теле или теле питомца около двух недель! Присосавшегося клеща замечают не сразу, а через пару дней, когда место укуса припухает, краснеет, а сам клещ "раздувается" в размере от крови.

Замечают клеща в основном, когда место укуса припухает, краснеет, а сам клещ
Замечают клеща в основном, когда место укуса припухает, краснеет, а сам клещ "раздувается" в размере от выпитой крови / Фото: pixabay.com

Спастись от клещей помогут репелленты, закрытая обувь и одежда, головной убор. Старайтесь во время прогулок не заходить глубоко в траву, осматривайте себя периодически. А дома нужно раздеться и тщательно осмотреть себя, детей, родных, домашних питомцев, если вы их выгуливали.

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Если нашли клеща, важно:

  • не давить насекоме на вашем теле
  • не пытаться вырвать
  • не лить на него масло или спирт.

Лучше всего обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют по поводу дальнейших действий. Если рядом нет больницы, то аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю.

Если нет возможности попасть в травмпункт, то аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю
Если нет возможности попасть в травмпункт, то аккуратно выкрутите клеща вращательными движениями пинцетом или через марлю

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Место укуса нужно обработать антисептиком, а в последствии сдать анализ крови на антитела антитела (IgM). Поскольку клещ может инфицировать вас боррелезом (болезнью Лайма) или клещевым энцефалитом.

В течение трех недель после укуса клеща наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела. Если она стала повышаться, а также на коже появилось покраснение, которое растет и не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Также мы писали, какие летние насекомые самые опасные и что делать после их укусов.

А еще советами, как убрать клеща, поделился Евгений Комаровский.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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