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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие продукты поддержат суставы и помогут при артрите

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
7 октября, 08:30
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Богатые Омега-3 кислотами продукты снижают воспаление и боль в суставах. А при ревматоидном артрите может быть рекомендован прием добавок с Омега-3
Поддержат суставы и помогут при артрите жирная рыба, орехи, льняное и кунжутное масло
Поддержат суставы и помогут при артрите жирная рыба, орехи, льняное и кунжутное масло

Жирная морская рыба или добавки с рыбьим жиром обязательно должны быть в рационе тех, у кого проблемы с суставами. К такому выводу пришли ученые из Ирландии: результат исследования опубликован в журнале Nutrients.

Почему именно Омега-3 полезна для суставов?

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) включают эйкозапентаеновую кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA), способны снижать воспалительные процессы в тканях. Влияние морских омега-3 ПНЖК на функциональные реакции типов клеток, участвующих в воспалении, изучается в течение многих лет.

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Вообще Омега-3 нужны человеку для здоровья не только суставов, они – один из базовых элементов для здоровья человека. Они не образуются в организме и должны поступать с пищей. Омега-кислоты нужны для полноценной работы мозга, сердца, для скорейшей регенрации организма, молодости и красоты.

В отношении же проблем с суставами, при употреблении Омега-3 пропадают болевые ощущения и воспаление при артрозе и ревматоидном артрите (РА). Это хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся симптомами воспаления и болью в суставах.

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Омега-3 – один из базовых элементов для здоровья человека, поступающих с пищей или в виде добавок
Омега-3 – один из базовых элементов для здоровья человека, поступающих с пищей или в виде добавок / Фото: Unsplash

По оценкам исследователей, распространенность РА во всем мире преобладает среди женщин. Поэтому питание, богатое продуктами с ПНЖК, может помочь при артрите и других заболеваниях суставов.

Какие продукты богаты Омега-3 и другими ПНЖК?

Для пищевых добавок Омега-3 в основном получают из жирной рыбы и добавок рыбьего жира, а также альфа-линолевой кислоты (ALA), полученной из растительных источников. При ревматоидном артрите может быть назначен дополнительный прием пищевых добавок с Омега-3, но его обязательно назначает врач.

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Из продуктов Омега-3 богата жирная морская рыба, льняное масло и грецкие орехи
Из продуктов Омега-3 богата жирная морская рыба, льняное масло и грецкие орехи / Фото: Depositphotos

Больше всего Омега-3 содержит жирная и полужирная рыба (скумбрия, сардина, лосось, тунец и др.). Из растений наибольшим содержанием Омега-3 могут похвастаться льняное семя и кунжут.

Поэтому льняным и кунжутным маслом рекомендуется заправлять овощные салаты. Много Омега-3 в грецких орехах. Есть Омега-3 (хотя и в меньших количествах) в фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи.

Также ранее мы писали, чем опасен дефицит Омега-3.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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