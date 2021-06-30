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Зачем нам клетчатка и где ее брать – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 июня, 08:15
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Евгений Комаровский объяснил, что клетчатка необходима всем для пищеварения. Какие продукты богаты клетчаткой и сколько ее съедать ежедневно – в материале
Без клетчатки в рационе невозможно нормальное пищеварение
Без клетчатки в рационе невозможно нормальное пищеварение / Фото: Сегодня

Овощи, фрукты, орехи, отруби, крупы, то есть все продукты растительного происхождения содержат клетчатку. Без этой углеводистой пищи невозможно нормальное пищеварение, а значит – от клетчатки зависит, насколько легко ваш ребенок ходит в туалет по-большому. Какая бывает клетчатка, сколькое ее необходимо – на эти и другие вопросы дал ответ детский врач высшей категории Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

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Почему медики советуют есть больше фруктов и овощей?

Фрукты, овощи, а также другие растительные продукты содержат растительные пищевые волокна, то есть клетчатку. В мясе, рыбе, птице клетчатки нет. Клетчатка в свою очередь делится на растворимую и нерастворимую: оба вида важны для нормального пищеварения человека как взрослого, так и ребенка.

Поскольку клетчаткой богаты только растительные продукты, то рекомендации есть больше овощей и фруктов вполне обоснованы.

Так, растительная клетчака, она же – полисахарид, попадая в желудок, включается в процесс пищеварения. Перевариваемые пищевые волокна помогают образовать в кишечнике гель, который регулирует всасывание жидкостей, адсорбирует яды, замедляет всасывание сахаров из других продуктов, и самое важное – помогает росту нужных для нашего организма бактерий, которые населяют кишечник.

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Неперевариваемая клетчатка, попадая в наши желудки с продуктами, доходит до кишечника в измельченном, но не переваренном виде. Потому что ферментов, которые смогли бы переварить этот тип клетчатке, в организме нет.

А разве не опасно, когда ребенок ходит в туалет непереваренной пищей?

Если это именно клетчатка, то именно благодаря ей ваш ребенок и может спокойно справлять большую нужду. Родители, особенно мамы неоднократно видели кусочки непереваренных овощей в кале ребенка. Но функция такого типа клетчатки – именно формировать кал. Чем плотнее овощ, тем больше в нем клетчатки. От пищевых волокон не поправляются, поэтому всем, кто хочет похудеть, доктор Комаровский рекомендовал изучать тему клетчатки.

Сколько же клетчатки в день нужно взрослым и детям?

Взрослый человек должен съедать в день около 30 грамм клетчатки, ребенок – около 15 грамм. Если вам эта цифра кажется маленькой, то например, в одной средней картофелине содержится около 7 грамм клетчатки, а вам нужно 30. Именно такого количества клетчатки стоит придерживаться в рационе, чтобы не было запоров.

Доктор Комаровский советует давать детям неочищенные фрукты и овощи
Доктор Комаровский советует давать детям неочищенные фрукты и овощи / Фото: unsplash.com

Часто родители спрашивают, нужно ли чистить малышу овощи или фрукты. Если ребенок уже умеет жевать, то не надо поскольку основная масса пищевых волокон содержится именно в кожуре. Поэтому давайте детям цельные фрукты. Относительно отрубей и других таких продуктов с клетчаткой, Евгений Комаровский рекомендует их принимать, только если есть конкретная проблема – ожирение или нарушение пищеварения, а также как дополнительная помощь при запорах.

Напомним, что ранее мы писали, что делать, если ребенок плохо ест.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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