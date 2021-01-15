10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

Узнайте, как правильно нырять на Крещение, что происходит с организмом в ледяной воде и как подготовиться к купанию 19 января

Крещение Господне – один из главных христианских праздников, который наступит 19 января. Это третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который еще называют Иордан. Многие люди не знают, как нырять первый раз в ледяную воду и как правильно купаться на Крещение. И, к сожалению, это может привести к непоправимым последствиям. Вместе с кардиологом Ириной Зражевской разберемся, какие ошибки допускаются при купании на Крещение.

Фото: Ирина Зражевская, кардиолог

"Перед тем, как заходить в воду нужна обязательная разминка, физические упражнения. В воду нужно входить постепенно, как бы сложно это не было. Не рекомендовала бы практиковать купания мужчинам с брадикардией (низким пульсом), это может быть опасно. Конечно, следует включить в рацион продукты, содержащие калий. Это хурма, финики, квашеная капуста", – говорит Ирина Зражевская.

Правила ныряния в прорубь на Крещение

Купание на Крещение Фото: depositphotos.com

Находиться в воде не дольше 20 секунд

Слишком долгое нахождение в холодной воде для неподготовленного организма, может обернуться скорее вредом, чем пользой. Однако не стоит и "пулей" выскакивать из воды. В воде нужно побыть как минимум 10 секунд. Это нужно для того, чтобы кровь успела прихлынуть к сердцу, отойти и устремиться обратно.

Не вытираться после выхода

Активное растирание после ледяной воды, да ещё и на морозе, может повредить хрупкие мелкие капилляры кожи. В идеале можно просто промокнуть тело полотенцем.

Одеваться нужно очень быстро

Для этого следует заранее позаботиться о том, чтобы одежда, которую вы будете надевать после купания, была с минимальным количеством застёжек и пуговиц. Опять же, тем, кто будет купаться в первый раз, лучше приготовить одежду и быстренько в нее "запрыгнуть".

После купания пробежаться

Чтобы быстро согреть организм после того, как вы выйдете из проруби и оденетесь, можно совершить какие-нибудь физические упражнения, например, пробежку. А после — в согретом тёплом помещении выпить чашку горячего напитка. Не горячительного, ни в коем случае, а именно горячего!

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Ошибки купания на Крещение, которых следует избегать:

Погружаться в воду не с головой

Если уж ныряете в прорубь, то окунаться нужно полностью, с головой. Иначе резкий перепад температур между телом и головой может спровоцировать спазм сосудов. А с этим шутки плохи.

Есть накануне диетические продукты

В ледяной воде вашему организму очень понадобится энергия. А диетические хлебцы и фрукты вряд ли смогут её дать в нужном количестве. Кроме того, во фруктах много витамина С, который вместе с кортизолом, выделяющимся из надпочечников при погружении в холодную воду, могут подавить иммунитет. Хороший приток энергии для организма накануне купания могут дать сало с чёрным хлебом, орехи, курага и изюм.

Похлопывать себя по телу после выхода из воды

Здесь причина та же, что и в случае с вытиранием полотенцем. Подобные похлопывания на морозе могут повредить мелкие сосуды кожи.



Пытаться разогреться на тренажерах

Многие пытаются перед купанием в проруби максимально разогреть своё тело с помощью физических упражнений или даже тренажёров. Этого ни в коем случае не стоит делать. Иначе, в ледяной воде после такого разогревания, ваши мышцы могут получить микротравмы.

Употреблять алкоголь

После купания, некоторые люди думают, что быстро согреться можно алкоголем. Это не так. Алкоголь способен дать мнимое ощущение тепла только в первые несколько минут, когда под его воздействием сосуды расширяются. После этого они резко сужаются и вы рискуете очень быстро замёрзнуть. Да и вообще, в такой светлый праздник, лучше обойтись вовсе без алкоголя.

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