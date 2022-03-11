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Как спасти продукты в холодильнике, если отключили свет во время войны – 5 лайфхаков

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 марта, 08:00
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Из-за боевых действий перебои со светом могут привести к порче продуктов в холодильнике. Выручит лед, заморозка еды и другие лайфхаки, какие – в статье
Спасти продукты в холодильнике, если отключили свет поможет лед и заморозка еды заранее
Спасти продукты в холодильнике, если отключили свет поможет лед и заморозка еды заранее / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Во многих городах и селах Украины из-за обстрелов войсками РФ мирных городов происходят перебои с электроэнергией. Как сохранить продукты в холодильнике, если начались перебои со светом – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Как сохранить продукты свежими, если долго нет света

1. Изначально важно соблюдать определенную температуру в в холодильнике и морозильной камере: в самом холодильнике температура должна быть 4°С или ниже; в морозильной камере – 0°С или ниже.

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2. Заранее будьте готовы к перебоям со светом: можно заморозить контейнеры с водой, они помогут сохранить в холодильнике нужную температуру, когда отключится свет.

Можно заморозить контейнеры с водой, они помогут сохранить в холодильнике нужную температуру, когда отключится свет
Можно заморозить контейнеры с водой, они помогут сохранить в холодильнике нужную температуру, когда отключится свет / Фото: freepik.com

3.. Также если есть возможность приобрести блочный или сухой лед – то запаситесь им. Если отключили свет, то следите, чтобы двери морозильной камеры и холодильника были плотно закрыты. Так продукты будут в безопасности до 4 часов в холодильнике, до суток в полупустой морозильной камере; до двух суток – в полной морозилке.

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4. Если прошло более 4 часов и электроэнергию не дали, то поместите лед или замороженную в контейнерах воду из морозилки в холодильник.

Как не отравиться, если продукты долго без холода

5. Температуру в холодильнике можно проверять с помощью термометра, если она поднялась выше 4°С – продукты придется выбросить. Вы можете заранее заморозить и потом приготовить замороженные продукты, в которых все еще не растаяли ледовые кристаллы. Также можно смело готовить продукты из холодильника, в котором температура все еще 4°С или ниже.

Никогда не пробуйте еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность, тем более если появился неприятный запах: когда сомневаетесь, выбросьте ее
Никогда не пробуйте еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность, тем более если появился неприятный запах: когда сомневаетесь, выбросьте ее / Фото: istockphoto.com

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Никогда не пробуйте еду по вкусу, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте из холодильника быстропортящиеся продукты (мясо, рыбу, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты и их остатки), если света нет дольше 4-х часов или лед в холодильнике уже не охлаждает продукты

Также помните, что кишечные инфекции во время войны не редкость, узнайте "Что делать при кишечных инфекциях во время войны".

И берегите свое здоровье, находясь в холодном убежище, узнайте "Как не заболеть в холодном помещении".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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