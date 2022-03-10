Если скрутило живот – что делать при кишечных инфекциях во время войны

Ни в коем случае не пейте сырую воду, тщательно обрабатывайте руки себе и детям. В случае острого отравления и сильной диареи – звоните в "скорую"

Рвота, диарея больше 5 раз в сутки, острые боли в животе требуют обязательной медицинской помощи и госпитализации / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Кишечные инфекции во время войны – не редкость, российские оккупанты лишают украинцев питьевой воды и возможности соблюдать правила элементарной гигиены. Как избежать пищевого отравления и кишечной инфекции и что делать, если скрутило живот – рассказали в Центре общественного здоровья и Минздраве Украины.

Как не подцепить инфекцию через воду и пищу

Ни в коем случае не пейте воду, качество которой вам не известно, также не пользуйтесь сырой водопроводной водой. Если бутилированной воды нет, то нужно хорошенько кипятить водопроводную воду, перед тем, как пить. Также готовить еду нужно на питьевой или уже прокипяченной водопроводной воде, обязательно термически обрабатывайте и хорошенько проваривайте или прожаривайте продукты.

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Если бутилированной воды нет, то нужно хорошенько кипятить водопроводную воду, перед тем, как пить / Фото: freepik.com

Овощи и фрукты тщательно мойте кипяченой водой, затем обдавайте кипятком, особенно если будете давать детям. Запаситесь термосами и регулярно пополняйте в них запасы кипяченой воды. Храните продукты в холоде, сведите к минимуму использование скоропортящихся продуктов, особенно если много времени вынуждены проводить в убежище.

Берите с собой пищу, у которой срок годности достаточно длительный, проверяйте маркировку, перед тем, как съесть тот или иной продукт. Не кормите малышей некипяченым молоком, сырыми яйцами и т.д., для хранения продуктов используйте чистую упаковку, контейнеры и т.д. И не забывайте о личной гигиене – если нет возможности мыть руки с мылом, то пользуйтесь антисептиками, гигиеническим салфетками и т.д.

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Что делать при диарее и рвоте после отравления

Если появились признаки кишечной инфекции:

диарея (понос)

повышение температуры тела, лихорадка

головокружение, головные боли

боли в животе, тошнота, понос,-

то важно пить больше чистой воды во избежание обезвоживания и как можно скорее связаться с врачом. Если к тому же появилось пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников – срочно звоните в "скорую".

Рвота, диарея больше 5 раз в сутки, острые боли в животе требуют обязательной медицинской помощи и госпитализации, в таких случаях самолечение только навредит.

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При пищевом отравлении, если рвота не многократная, то можно дать сорбенты – активированный уголь и т.д. / Фото: Depositphotos

Если у человека рвота, а возможности быстро передать его медикам нет, то положите человека на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, будьте рядом. Давайте ему постоянно пить чистую воду. Если рвота не многократная, то можно дать сорбенты – активированный уголь и т.д.

При первой же возможности человека с острой кишечной инфекцией или пищевым отравлением нужно госпитализировать.

Обязательно запаситесь сорбентами, чистой питьевой водой, жаропонижающими и спазмолитиками и проконсультируйтесь у врача, как их правильно принимать в случае отравления или кишечной инфекции. Консультацию бесплатно по телефону можно получить здесь.

Если же нужна психологическая помощь, то получить ее бесплатно можно позвонив специалистам, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".