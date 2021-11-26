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Доктор Комаровский рассказал, что делать при насморке у ребенка

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 ноября, 07:30
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Главное при насморке у ребенка – не дать засохнуть слизи внутри носа и капать солевые капли, объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною"
При насморке у ребенка важно не дать засохнуть слизи внутри носа
При насморке у ребенка важно не дать засохнуть слизи внутри носа / Фото: Коллаж: Сегодня

Снова насморк, но капли не помогают? Многие родители совершают одну и ту же ошибку из года в года, не обращая внимание на самое главное. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, на что может указывать такой симптом как заложенный нос.

"Почему у моего ребенка постоянно насморк?", "Никакие капли не помогают", "Наверно, нужно купить какие-то зарубежные препараты". У Евгения Комаровского совершенно другое мнение по поводу этой проблемы.

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Почему родители пытаются вылечить насморк? Ведь это не болезнь, а симптом, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Первое, что нужно сделать при насморке – это поставить диагноз.

Ведь когда нос заложен, данный симптом указывает сразу на несколько заболеваний. Это может быть:

  • бактериальная инфекция
  • проявление аллергического заболевания либо черепно-мозговой травмы
  • острый аллергический ринит. В таком случае необходимо найти источник аллергии или проверить изменения параметров окружающей среды
  • хронический аденоидит, поэтому нос постоянно заложен. И тогда нужно удалить аденоиды
  • ОРВИ. Поэтому насморк надо перетерпеть.

Главное – не дать засохнуть слизи внутри носа. Поэтому регулярно капаем солевые капли, поддерживаем оптимальные параметры температуры воздуха, и за 5-7 дней ребенок выздоровеет.

При насморке у ребенка регулярно капайте ему солевые капли
При насморке у ребенка регулярно капайте ему солевые капли / Фото: freepik.com

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Насморк также может быть реакцией на параметры воздуха, например, на его сухость, избыток пыли или табачного дыма.

Когда длительное время у ребенка есть какой-то симптом, и вы понятия не имеете, с каким заболеванием он связан, первое, что нужно сделать – "превратить" симптом в диагноз. А это может сделать только врач", – объяснил педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также мы писали, нужен ли постельный режим при ОРВИ.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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