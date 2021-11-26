Доктор Комаровский рассказал, что делать при насморке у ребенка

Главное при насморке у ребенка – не дать засохнуть слизи внутри носа и капать солевые капли, объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною"

При насморке у ребенка важно не дать засохнуть слизи внутри носа / Фото: Коллаж: Сегодня

Снова насморк, но капли не помогают? Многие родители совершают одну и ту же ошибку из года в года, не обращая внимание на самое главное. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, на что может указывать такой симптом как заложенный нос.

"Почему у моего ребенка постоянно насморк?", "Никакие капли не помогают", "Наверно, нужно купить какие-то зарубежные препараты". У Евгения Комаровского совершенно другое мнение по поводу этой проблемы.

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Почему родители пытаются вылечить насморк? Ведь это не болезнь, а симптом, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Первое, что нужно сделать при насморке – это поставить диагноз.

Ведь когда нос заложен, данный симптом указывает сразу на несколько заболеваний. Это может быть:

бактериальная инфекция

проявление аллергического заболевания либо черепно-мозговой травмы

острый аллергический ринит. В таком случае необходимо найти источник аллергии или проверить изменения параметров окружающей среды

хронический аденоидит, поэтому нос постоянно заложен. И тогда нужно удалить аденоиды

ОРВИ. Поэтому насморк надо перетерпеть.

Главное – не дать засохнуть слизи внутри носа. Поэтому регулярно капаем солевые капли, поддерживаем оптимальные параметры температуры воздуха, и за 5-7 дней ребенок выздоровеет.

При насморке у ребенка регулярно капайте ему солевые капли / Фото: freepik.com

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Насморк также может быть реакцией на параметры воздуха, например, на его сухость, избыток пыли или табачного дыма.

Когда длительное время у ребенка есть какой-то симптом, и вы понятия не имеете, с каким заболеванием он связан, первое, что нужно сделать – "превратить" симптом в диагноз. А это может сделать только врач", – объяснил педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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