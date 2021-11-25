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Доктор Комаровский объяснил, нужен ли постельный режим при ОРВИ

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 ноября, 07:30
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Если у вас ОРВИ, то постельный режим не нужен, но на работу ходить не стоит, чтобы не заразить окружающих. При этом не стоит заставлять себя есть и много пить
Постельный режим при ОРВИ нужен тогда, когда нет никаких возможностей его не соблюдать
Постельный режим при ОРВИ нужен тогда, когда нет никаких возможностей его не соблюдать / Фото: Коллаж: Сегодня

Можно ли ходить на работу при ОРВИ или обязательно лежать дома в постели? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал о том, что мы часто используем устаревшие правила при лечении.

При ОРВИ нужны теплая одежда, чистый и прохладный воздух
При ОРВИ нужны теплая одежда, чистый и прохладный воздух / Фото: Depositphotos

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Если вспомнить детство, то мы обычно оставались дома и лежали в постели, когда у нас начиналась простуда. Родители заставляли нас пить много воды, давали таблетки, укутывали в одеяло. Время идет, а традиции остаются. Но верны ли они?

Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский неоднократно повторяет, что при ОРВИ нужны теплая одежда, чистый и прохладный воздух. При этом не стоит заставлять себя есть и много пить. И никакого постельного режима. Если вам очень плохо, то примите парацетамол или ибупрофен.

При ОРВИ, а также при любых болезнях дыхательных путей, если вы находитесь в горизонтальном положении, то это очень сильно влияет на объем дыхательных движений, – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною". – То есть легкие в горизонтальном положении расправляются намного меньше и поэтому дышать тяжелее.

По словам врача-педиатра высшей категории, когда человек постоянно меняет положение тела и дышит полной грудью, а не лежит, он намного быстрее выздоравливает.

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Когда нет постельного режима, тогда вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких, намного меньше, – объяснил Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина".

К тому же стандартная рекомендация большинства протоколов в цивилизованных странах – постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких возможностей его не соблюдать.

Есть буквально только одна болезнь, при которой нужен постельный режим – это дифтерия, – привел пример доктор Комаровский. – При ней активные движения влияют на ритм сердца.

Поэтому если у вас ОРВИ, то постельный режим не нужен, но на работу ходить не стоит, чтобы не заразить окружающих.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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