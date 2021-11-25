5 продуктов, которые вернут силы – что есть после ковида или ОРВИ

Быстрее восстановиться после сезонных болячек помогут клетчатка, молочные и мясные продукты, яйца. Важно, чтобы рацион был сытным и в то же время – диетическим

Вернут силы после ковида или ОРВИ яйца, овощи, белковая мясная и растительная пища / Фото: Коллаж: Сегодня

Наша пищеварительная система не менее важна при борьбе с инфекциями, чем иммунная. Какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни, как организовать режим питания и нужны ли пищевые добавки– рассказал врач физической и реабилитационной медицины Игорь Сомов.

Игорь Сомов / Фото: пресс-служба

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Почему важно хорошо питаться при ОРВИ и других инфекциях?

Холодное время года и так способствует всплеску простудных заболеваний, плюс в этом сезоне нас все еще атакует коронавирус. Эпидемия ковида, уже знакомые ОРВИ и простуда, обострение хронических недугов – после таких болезней организм нуждается в дополнительной поддержке.

Ведь наша система пищеварения, как и дыхательная, это один из основных барьеров для борьбы с инфекциями, что попадают в наш организм. Знаете ли вы, что именно в пищеварительных органах, "спрятавшись" в толстом слое слизи, живут бактерии. А защитные клетки иммунной системы – макрофаги живут под слоем поверхностных клеток.

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Боль в животе, тошнота, проблемы с пищеварением часто возникают после простуды и ОРВИ / Фото: Depositphotos

И воспалительный процесс – это защитная иммунная реакция возбудителя, который попал в организм и с которым начали борьбу макрофаги. При чем тут пищеварение и питание? При том, что органы пищеварения тоже включаются в борьбу с вирусам.

Тошнота, боли в желудке, тяжесть после еды, ухудшение работы кишечника – такие же "спутники" простудной болезни, как температура, кашель или насморк. Поэтому для скорейшего выздоровления и поддержания не только пищеварительной системы, но и всего иммунитета важно отрегулировать питание.

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Продукты, восстанавливающие силы после болезни – это какие?

Обратите внимание на само питание: не переедайте и в то же время кушайте досыта, старайтесь принимать пищу 3 раза в день. Ограничить стоит сахар, магазинные кетчупы и соусы копчености, белую муку, полуфабрикаты – и остальные быстрые углеводы (им не место в здоровом рационе вообще). Диетическое, сбалансированное и в то же время сытное меню должно содержать:

Рыбу жирных сортов, любую морскую, ту же сельдь – не обязательно тратиться на дорогих семгу или лосося. Только рыбу выбирайте запеченную, слабосоленую – но не копченую! Мясо – телятина или индюшатина, а не жирная свинина и т.д. Тоже запекаем, варим, тушим, а не жарим. Яйца – варим до состояния "всмятку", то есть полумягкого, а не "крутого" желтка. Кисломолочные продукты – сыры, творог, кефир, йогурты (без наполнителей и сахара). Не забывайте про клетчатку – это овощи, зелень, крупы (гречка, перловка).

Не забывайте пить достаточно воды (впрочем, пить достаточно чистой воды важно всегда, а не только в период болезни). Магазинные соки, а тем более сладкую газировку лучше заменить компотом, узваром, морсом или травяным чаем.

А как же витамины и добавки после болезни?

Не только медикаменты, но и витаминные комплексы и пищевые добавки должен назначать специалист. Особенно если вы переболели и болезнь отразилась на пищеварительной системе. То, что помогло вашим родственникам/друзьям/соседям может у вас вызвать обострение. Особенно если заболевание отразилось на вашей пищеварительной системе.

Пищевые добавки и витамины, особенно после ОРВИ или ковида, должен назначать врач / Фото: unsplash.com

Если болезнь отступила, а проблемы с пищеварением остались, то поможет гастроэнтеролог. Не игнорируйте проблемы с кишечником, боли в желудке или тяжесть в животе. Помните: главное оружие против инфекций – это сильный организм. А своевременное обращение к врачу экономит время, средства и помогает избежать осложнений.

Также мы писали, что такое читмил и почему такое питание подходит не всем.