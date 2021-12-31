Урок стиля от первой леди: 10 лучших выходов Елены Зеленской в 2021 году

Подводя итоги года 2021, нельзя не вспомнить восхитительные образы Елены Зеленской, ведь каждый официальный выход первой леди – это вальс модных трендов и изысканной классики.
ТОП-10 самых красивых образов Елены Зеленской в 2021 году
Встреча с женой шейха Катара
Весной 2021-го Владимир Зеленский с супругой посетили Катар с официальным рабочим визитом. Первая леди надела белоснежный костюм с юбкой ниже колен и укороченным пиджаком и бежевые лодочки.
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Церемония вручения наград Национальная легенда
В августе президент Владимир Зеленский впервые вручил награду Национальная легенда Украины выдающимся личностям. На церемонии присутствовала и первая леди. Для этого выхода она выбрала фантастическое вечернее платье бледно-голубого цвета.
Концерт Андреа Бочелли
В августе жена Президента побывала на концерте всемирно известного тенора Андреа Бочелли. Для мероприятия первая леди надела эффектный черный костюм из тонкой шерсти.
Региональный форум во Львове
В ноябре первая леди приняла участие в региональном форуме Реформа системы школьного питания во Львове. Для визита Елена Зеленская выбрала классический черный цвет в виде пиджака и юбки миди.
Церемония награждения Шевченковской премией
В мае Зеленская посетила церемонию награждения лауреатов юбилейной 60-й Шевченковской премии. Для торжественного события первая леди выбрала белый total-look с вышиванкой под низом и черными лодочками.
Парад ко Дню Независимости Украины
Для этого торжества Елена Зеленская надела стильную юбку-карандаш и шелковую блузку. Молочные лодочки дополнили образ.
Поездка в Вашингтон по приглашению Джо Байдена
31 августа Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США. Первая леди появилась в голубом костюме украинского бренда SIX, состоящего из прямых брюк со стрелкой и двубортного жакета.
Встреча Power Women в США
В сентябре президентская чета отправилась в США. Там супруга Владимира Зеленского приняла участие во встрече Power Women. В этот раз она выбрала эффектный костюм из жакета с акцентным воротником и юбки миди.
Форум "Украина 30"
Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала сдержанный костюм бежевого цвета из жакета оригинального кроя и юбки-миди. Акцент на талии Елена сделала с помощью темного ремня, а волосы уложила в легкие локоны.
Встреча с супругами послов
21 декабря провела дипломатическую встречу в Киеве. Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета и классическую кремовую рубашку под низ.
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