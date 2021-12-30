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Учимся у лучших: Донателла Версаче показала лучшие образы в 2021 году (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
30 декабря, 16:57
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К черту скромность! Главный дизайнер Versace представила свои итоги года
10 лучших образов Донателлы Версаче в 2021 году
10 лучших образов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Так уж повелось, что в преддверии Нового года принято подводить условную черту под пробежавшим временем в эквиваленте 365 дней, так сказать — итоги года 2021. Донателла Версаче не стала исключением.

Как и положено модельеру, 66-летняя Донателла Версаче подвела не банальные итоги года, а модные. Ключевая фигура модного дома Versace показала ТОП-10 своих лучших образов в 2021 году.

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ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

На своей странице в Instagram Донателла опубликовала карусель фотографий, на которых она позирует в самых разных и, по ее мнению, наиболее удачных луках в 2021 году.

Споры неуместны, ведь на всех снимках мы видим идеальное сочетание цветов, фактур и других элементов. При всем этом Донателла умело сохраняет своей шарм и неповторимую дерзость, вызов обществу, сексуальность без капли вульгарности.

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ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

Отметим, с годами дизайнер немного пересмотрела свое отношение к одежде, и любимые кожа и латекс начали уступать места материалам поскромнее. Но все равно модельер остается неповторима.

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

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ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году
ТОП-10 лучших выходов Донателлы Версаче в 2021 году / Фото: instagram.com/donatella_versace

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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