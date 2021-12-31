Урок стилю від першої леді: 10 найкращих виходів Олени Зеленської у 2021 році

Дружина Президента часто радувала нас красивими модними рішеннями

Найкращі образи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Підводячи підсумки року 2021, не можна не згадати чудові образи Олени Зеленської, адже кожен офіційний вихід першої леді – це вальс модних трендів та вишуканої класики.

ТОП-10 найкрасивіших образів Олени Зеленської у 2021 році

Зустріч із дружиною шейха Катару

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Навесні 2021 року Володимир Зеленський з дружиною відвідали Катар із офіційним робочим візитом. Перша леді одягла білий костюм зі спідницею нижче лінії колін і укороченим піджаком та бежеві човники.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Церемонія вручення нагород Національна легенда

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У серпні президент Володимир Зеленський вперше вручив нагороду Національну легенду України видатним особам. На церемонії була присутня і Перша леді. Для цього виходу вона обрала фантастичну вечірню сукню блідо-блакитного кольору.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: president.gov.ua

Концерт Андреа Бочеллі

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У серпні дружина Президента відвідала концерт всесвітньо відомого тенора Андреа Бочеллі. Для заходу перша леді одягла ефектний чорний костюм із тонкої вовни.

Регіональний форум у Львові

У листопаді перша леді взяла участь у регіональному форумі "Реформа системи шкільного харчування" у Львові. Для візиту Олена Зеленська обрала класичний чорний колір у вигляді піджака та спідниці міді.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Церемонія нагородження Шевченківською премією

У травні Зеленська відвідала церемонію нагородження лауреатів ювілейної 60-ї Шевченківської премії. Для урочистої події перша леді обрала білий total-look із вишиванкою під низом та чорними човниками.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: president.gov.ua

Парад до Дня Незалежності України

Для цієї урочистості Олена Зеленська одягла стильну спідницю-олівець та шовкову блузку. Молочні човники доповнили образ.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: president.gov.ua

Поїздка до Вашингтона на запрошення Джо Байдена

31 серпня Володимир та Олена Зеленські прибули з офіційним візитом до США. Перша леді з'явилася у блакитному костюмі українського бренду SIX, що складається з прямих штанів зі стрілкою та двобортного жакету.

Зустріч Power Women у США

У вересні президентське подружжя вирушило до США. Там дружина Володимира Зеленського взяла участь у зустрічі Power Women. Цього разу вона обрала ефектний костюм із жакета з акцентним коміром та спідниці міді.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Форум "Україна 30"

Для офіційного заходу перша леді України обрала стриманий костюм бежевого кольору із жакету оригінального крою та спідниці-міді. Акцент на талії Олена зробила за допомогою темного ременя, а волосся завила у легкі локони.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зустріч із подружжям послів

21 грудня перша леді провела дипломатичну зустріч у Києві. Зеленська обрала гарний брючний костюм-трійку світло-коралового кольору та класичну кремову сорочку під низ.

Найкращі виходи Олени Зеленської у 2021 році / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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