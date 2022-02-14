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Смотрите: Тина Кароль в платье за 31 тыс. грн, в котором была на скандальном нацотборе на Евровидение-2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 февраля, 17:25
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Певица поделилась каруселью фотографий, где можно детально разглядеть ее невероятный наряд от TTSWTRS
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее мы писали о бриллиантовом колье Тины Кароль на музыкальном конкурсе, теперь же более подробно обсудим ее наряд. Певица дала возможность поклонникам приблизиться к роскоши и получше рассмотреть ее невероятное силуэтное платье из Нацотбора на Евровидение.

В Instagram Тины Кароль появилась серия фотографий со скандального музыкального конкурса, который в нашей стране еще не скоро перестанут обсуждать. Певица показала крупным планом свой шикарный вечерний наряд и назвала его бренд.

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Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Оказывается, певица выбрала "платье для инопланетных приемов" от украинского бренда TTSWTRS за 31520 грн. Смотрелся наряд на диве просто божественно. Она, без преувеличения, выглядела космически!

Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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Поклонники под фото засыпали знаменитость комплиментами: "Такая сильно красивая", "Образ на 100000 баллов! Потрясающий!", "Єдиний виступ, який вразив на цьому фіналі... Неймовірна краса и неймовірний вокал" и.т.д.

Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн
Платье Тины Кароль украинского бренда TTSWTRS из Нацотбора за 31 тыс. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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Напомним, что Член правления Суспільного Лодыгин оправдался за то, что назвал Kalush Orchestra людьми с гор.

Также активист Сергей Стерненко заявил, что Alina Pash подделала справку о въезде в Крым с территории Украины.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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