Дивіться: Тіна Кароль у сукні за 31 тис. грн, у якій була на скандальному нацвідборі на Євробачення-2022

Співачка поділилася каруселлю фотографій, де можна детально розглянути її неймовірне вбрання від TTSWTRS

Сукня Тіни Кароль українського бренду TTSWTRS із Нацвідбору за 31 тис. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше ми писали про діамантове кольє Тіни Кароль на музичному конкурсі, тепер докладніше обговоримо її вбрання. Співачка дала можливість шанувальникам наблизитися до розкоші та краще розглянути її неймовірну силуетну сукню з Нацвідбору на Євробачення.

В Instagram Тіни Кароль з'явилася серія фото зі скандального музичного конкурсу, який у нашій країні ще не скоро перестануть обговорювати. Співачка показала крупним планом своє шикарне вечірнє вбрання і назвала його бренд.

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Сукня Тіни Кароль українського бренду TTSWTRS із Нацвідбору за 31 тис. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Виявляється, співачка обрала "сукню для інопланетних прийомів" від українського бренду TTSWTRS за 31 520 грн. Виглядало вбрання на діві просто божественно. Вона без перебільшення виглядала космічно!

Сукня Тіни Кароль українського бренду TTSWTRS із Нацвідбору за 31 тис. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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Шанувальники під фото засипали знаменитість компліментами: "Така дуже красива", "Образ на 100000 балів! Приголомшливий!", "Єдиний виступ, який вразив на цьому фіналі... Неймовірна краса та неймовірний вокал" і.т.д.

Сукня Тіни Кароль українського бренду TTSWTRS із Нацвідбору за 31 тис. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

Сукня Тіни Кароль українського бренду TTSWTRS із Нацвідбору за 31 тис. грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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