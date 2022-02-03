Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Елена Зеленская в образе total black появилась на встрече с президентом Турции

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 14:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассматриваем образ первой леди Украины на официальном мероприятии возле Мариинского дворца. Подробности в статье
Елена Зеленская на встрече с президентом Турции
Елена Зеленская на встрече с президентом Турции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Около полудня он прибыл в Украину вместе с супругой, чтобы встретится с Владимиром Зеленским.

Эрдогана и его супругу Эмине встречали чета Зеленских. Елена и Владимир приветствовали президента Турции на крыльце Мариинского дворца.

Реклама

Эрдоган приветствовал почетный караул, произнеся: "Слава Україні!".

Пока торжества возле дворца завершены, а президенты отправились на переговоры, мы детально рассмотрели образ Елены.

Первая леди Украины прибыла на официальную встречу с президентом Турции в total black образе. Для выхода Елена выбрала черное пальто, брюки-палаццо, ботинки, а на голову надела берет. Также Зеленская выбрала и защитную маску в тон наряду. Единственной светлой деталью образа супруги президента Украины была желтая блуза. Пальто Елена украсила брошью.

Реклама

Официальный визит президента Турции в Украину
Официальный визит президента Турции в Украину / Фото: Сегодня

Стоит отметить, что Эмине Эрдоган прибыла в Украину в терракотовом костюме с покрытой головой. Первая леди Турции всегда одевается согласно религиозным традициям, но при этом ей всегда удается выглядеть очень ярко.

Официальный визит президента Турции в Украину
Официальный визит президента Турции в Украину / Фото: Сегодня

Реклама

Для визита в Украину Эмине выбрала платье, хиджаб, пальто и сапоги на платформе оттенков терракоты и кофе с молоком.

Читайте также: Самые романтичные фото первой леди с именинником дня Владимиром Зеленским

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
31 января — 6 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять