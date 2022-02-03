Олена Зеленська в образі total black з'явилася на зустрічі із президентом Туреччини

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Близько полудня він прибув в Україну разом із дружиною, щоб зустрітись із Володимиром Зеленським.
Ердогана та його дружину Еміне зустрічали подружжя Зеленських. Олена та Володимир вітали президента Туреччини на ґанку Маріїнського палацу.
Ердоган привітав почесну варту, сказавши: "Слава Україні!".
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Поки урочистості біля палацу завершено, а президенти вирушили на переговори, ми детально розглянули образ Олени.
Перша леді України прибула на офіційну зустріч із президентом Туреччини у total black образі. Для виходу Олена вибрала чорне пальто, штани-палаццо, черевики, а на голову надягла берет. Також Зеленська обрала і захисну маску в тон наряду. Єдиною світлою деталлю образу дружини президента України була жовта блузка. Пальто Олена прикрасила брошкою.
Варто зазначити, що Еміне Ердоган прибула в Україну у теракотовому костюмі з покритою головою. Перша леді Туреччини завжди одягається відповідно до релігійних традицій, але їй завжди вдається виглядати дуже яскраво.
Для візиту в Україну Еміне обрала сукню, хіджаб, пальто та чоботи на платформі відтінків теракоти та кави з молоком.
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