Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Трендовий макіяж

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Олена Зеленська в образі total black з'явилася на зустрічі із президентом Туреччини

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 14:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розглядаємо образ першої леді України на офіційному заході біля Маріїнського палацу. Подробиці у статті
Олена Зеленська на зустрічі із президентом Туреччини
Олена Зеленська на зустрічі із президентом Туреччини / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган. Близько полудня він прибув в Україну разом із дружиною, щоб зустрітись із Володимиром Зеленським.

Ердогана та його дружину Еміне зустрічали подружжя Зеленських. Олена та Володимир вітали президента Туреччини на ґанку Маріїнського палацу.

Реклама

Ердоган привітав почесну варту, сказавши: "Слава Україні!".

Поки урочистості біля палацу завершено, а президенти вирушили на переговори, ми детально розглянули образ Олени.

Перша леді України прибула на офіційну зустріч із президентом Туреччини у total black образі. Для виходу Олена вибрала чорне пальто, штани-палаццо, черевики, а на голову надягла берет. Також Зеленська обрала і захисну маску в тон наряду. Єдиною світлою деталлю образу дружини президента України була жовта блузка. Пальто Олена прикрасила брошкою.

Реклама

Офіційний візит президента Туреччини до України
Офіційний візит президента Туреччини до України / Фото: Сьогодні

Варто зазначити, що Еміне Ердоган прибула в Україну у теракотовому костюмі з покритою головою. Перша леді Туреччини завжди одягається відповідно до релігійних традицій, але їй завжди вдається виглядати дуже яскраво.

Офіційний візит президента Туреччини до України
Офіційний візит президента Туреччини до України / Фото: Сьогодні

Реклама

Для візиту в Україну Еміне обрала сукню, хіджаб, пальто та чоботи на платформі відтінків теракоти та кави з молоком.

Читайте також: Найромантичніші фото першої леді з іменинником дня Володимиром Зеленським

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
31 січня — 6 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти