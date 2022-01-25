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Love Is: самые романтичные фото первой леди с именинником дня Владимиром Зеленским

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 января, 11:44
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Елена Зеленская — не просто жена президента, но и лучший друг, надежный партнер и самый яркий спутник в его жизни
В день рождения президента вспоминаем самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
В день рождения президента вспоминаем самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 января, день рождения Владимира Зеленского, шестого и действующего президента Украины с 20 мая 2019. Ему исполнилось 44 года. Первая леди уже поздравила супруга с этой датой и поделилась трогательным фото. Предлагаем также вспомнить самые душевные снимки пары.

Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения в своем Instagram невероятно нежным и душевным поздравлением. Нет сомнений, что эта пара по-настоящему любит и дорожит друг другом.

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Поздравление Елены Зеленской мужа с днем рождения
Поздравление Елены Зеленской мужа с днем рождения / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене… Тому що ти завжди так на мене дивишся… Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!

— написала первая леди.

Предлагаем вспомнить самые красивые и вдохновляющие фотографии президентской четы. Ведь так поддерживать и быть надежным другом своей второй половинке в самые непростые времена — стоит поучиться каждому из нас.

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Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

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Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских
Самые романтичные фотографии Елены и Владимира Зеленских / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Также смотрите: Урок стиля от первой леди: 10 лучших выходов Елены Зеленской в 2021 году

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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