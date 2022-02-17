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Жінка із синдромом Дауна вперше стала обличчям Victoria's Secret. Що про неї відомо

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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17 лютого, 15:56
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Пуерториканська манекенниця Софії Жирау прославилася в 2020 році після дебюту на Тижні моди в Нью-Йорку
Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна
Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

"Перезапуск" Victoria’s Secret, які скасували своє щорічне шоу "ангелів" та переглянули погляди на стандарти краси, зробивши обличчями бренду моделей плюс-сайз та інших "неідеальних" жінок, продовжує рухатися у бік повного апгрейду. Цього разу білизняна марка уклала контракт із моделлю із синдромом Дауна.

24-річна пуерториканська модель Софія Жірау стала першою манекенницею Victoria's Secret з синдромом Дауна, дебютувавши у рекламній кампанії нової колекції білизни Love Cloud, яка була присвячена 14 лютого.

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Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна
Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

У своєму Instagram дівчина написала надихаючий піст, який не може не чіпати до глибини душі:

Якось я мріяла про це, я працювала над цим, і сьогодні мрія збулася. Я перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна!

Софія поділилася відео у рожевому бюстгальтері бренду, яке підписники засипали компліментами та словами підтримки.

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Кар'єра Софії Жирау розпочалася у 2019 році. А популярність принесла свої плоди 2020-го після дебюту на Тижні моди в Нью-Йорку. Пізніше жінка оголосила про запуск своєї кампанії "Без обмежень".

Колекція Love Cloud – важливий момент у еволюції бренду. Від акторського складу неймовірних жінок, які втілюють колекцію у життя, до неймовірного інклюзивного духу на знімальному майданчику – ця кампанія є важливою частиною нового стандарту Victoria's Secret, який ми створюємо.

– розповів креативний директор Victoria's Secret Рауль Мартінес.

Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна
Моделлю Victoria's Secret стала жінка із синдромом Дауна / Фото: instagram.com/sofiajirau/

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Також вам сподобається новий кампейн із плюс-сайз моделями. Бренд випустив нову колекцію бюстгальтерів. Вони розроблені з використанням інноваційних технологій, які максимально адаптуються до тіла.

І про інших "нестандартних" красунь: модель-трансгендер Валентина Сампайо стала обличчям Armani Beauty.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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