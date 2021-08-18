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Плюс-сайз модели и 47-летняя Кэролин Мерфи: Смотрите фото рекламы Victoria’s Secret

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
18 августа, 11:20
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Бренд выпустил новую коллекцию бюстгальтеров. Они разработаны с использованием инновационных технологий, которые максимально адаптируются к телу
Рекламная кампания Victoria’s Secret
Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

После недавнего перезапуска Victoria’s Secret, которые отменили свое ежегодное шоу "ангелов", выпустили новую коллекцию бюстгальтеров.

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Белье получило название Bare Infinity Flex Bra. Как сказано в заявлении компании – он является "первым бюстгальтером, который идеально подходит вам".

Бюстгальтер создали с использованием адаптивных технологий, которые обеспечивают идеальную посадку изделия. Таким образом вещь соответствует естественной форме тела, обеспечивая комфорт на весь день.

Модель поставляется с адаптивной чашкой с инновационной гелевой проволокой. Бюстгальтер выпускается без швов.

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Главными героинями рекламной кампании новой коллекции Victoria’s Secret стали плюс-сайз модели Палома Эльсессер и Джилл Кортлев, экс-ангел бренда Тейлор Хилл и 47-летняя Кэролин Мерфи, а также Майовой Николас, Девин Гарсиа и Аамито Лагум.

Рекламная кампания Victoria’s Secret
Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Коллекцию бюстгальтеров Bare Infinity Flex Bra от Victoria’s Secret можно купить на сайте бренда.

Рекламная кампания Victoria’s Secret
Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

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Напомним, Victoria’s Secret отменили ежегодное шоу, которое проводилось на протяжении 25 лет. Последний показ "ангелов" имел самые низкие рейтинги за всю историю. Руководство компании приняло решение провести ребрендинг, отказаться от устаревшей стратегии продвижения, используя открытую сексуальность, вместо этого сделать упор на комфорт, естественную красоту, разнообразие, инклюзивность и женщин.

Палома Эльсессер и Джилл Кортлев в рекламе Victoria’s Secret
Палома Эльсессер и Джилл Кортлев в рекламе Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Кэролин Мерфи в рекламе Victoria’s Secret
Кэролин Мерфи в рекламе Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Рекламная кампания Victoria’s Secret
Рекламная кампания Victoria’s Secret / Фото: instagram.com/victoriassecret

Смотрите в ролике, как бренд впервые работал с плюс-сайз моделью:

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Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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