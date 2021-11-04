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Самый обычный аутфит для дома: махровые халаты Bottega Veneta за 16 тыс грн (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
4 ноября, 16:48
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Самая универсальная домашняя одежда для тех, кто любит проводить время за просмотром сериалов в шикарных вещах
Махровые халаты Bottega Veneta
Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Итальянский дом моды Bottega Veneta выпустили классические вещи для дома – банные халаты.

Похоже в компании решили дать возможность своим клиентам всегда оставаться роскошными. Бренд выпустил четыре классических махровых халата. Изделия выполнены из хлопка.

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Халаты с капюшоном на шалевом воротнике, широкими накладными карманами и тканевым поясом представлены в цветах Grass, Blaster, Crocodile и String – белом, лазурном, хаки и фирменном для модного дома зеленом.

Махровые халаты Bottega Veneta
Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Купить фирменную вещь можно на сайте бренда. Стоимость за один халат составит 475 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 16 500 грн.

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Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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