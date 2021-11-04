Самый обычный аутфит для дома: махровые халаты Bottega Veneta за 16 тыс грн (фото)

Итальянский дом моды Bottega Veneta выпустили классические вещи для дома – банные халаты.
Похоже в компании решили дать возможность своим клиентам всегда оставаться роскошными. Бренд выпустил четыре классических махровых халата. Изделия выполнены из хлопка.
Халаты с капюшоном на шалевом воротнике, широкими накладными карманами и тканевым поясом представлены в цветах Grass, Blaster, Crocodile и String – белом, лазурном, хаки и фирменном для модного дома зеленом.
Купить фирменную вещь можно на сайте бренда. Стоимость за один халат составит 475 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 16 500 грн.
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