Самый обычный аутфит для дома: махровые халаты Bottega Veneta за 16 тыс грн (фото)

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Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Итальянский дом моды Bottega Veneta выпустили классические вещи для дома – банные халаты.

Похоже в компании решили дать возможность своим клиентам всегда оставаться роскошными. Бренд выпустил четыре классических махровых халата. Изделия выполнены из хлопка.

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Халаты с капюшоном на шалевом воротнике, широкими накладными карманами и тканевым поясом представлены в цветах Grass, Blaster, Crocodile и String – белом, лазурном, хаки и фирменном для модного дома зеленом.

Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Купить фирменную вещь можно на сайте бренда. Стоимость за один халат составит 475 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 16 500 грн.

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Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta Махровые халаты Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta 1 /3

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