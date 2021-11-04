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Простий аутфіт для дому: махрові халати Bottega Veneta за 16 тис грн (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
4 листопада, 16:48
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Найуніверсальніший домашній одяг для тих, хто любить проводити час за переглядом серіалів у шикарних речах
Махрові халати Bottega Veneta
Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Італійська будинок моди Bottega Veneta випустили класичні речі для дому – халати.

Схоже, в компанії вирішили дати можливість своїм клієнтам завжди залишатися розкішними. Бренд випустив чотири класичні махрові халати. Вироби виконані з бавовни.

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Халати з капюшоном на шалевому комірі, широкими накладними кишенями та тканинним поясом представлені у кольорах Grass, Blaster, Crocodile та String – білому, блакитному, хакі та фірмовому для модного будинку зеленому.

Махрові халати Bottega Veneta
Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta

Придбати фірмову річ можна на сайті бренду. Вартість за один халат становитиме 475 фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 16 500 грн.

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Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
Махрові халати Bottega Veneta / Фото: Bottega Veneta
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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