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Криптовалюта и масочный режим: Vetements показали коллекцию, которая напоминает Balenciaga (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 ноября, 17:39
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Все образы коллекции отсылают к дементорскому луку Ким Кардашьян на бале Института костюма Met Gala 2021, который для звезды создал брат Гурама и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия
Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

Гурам Гвасалия представил новую коллекцию для Vetements сезона осень-зима 2022. Дизайнер демонстрирует наряды в моно-тонах на моделях, облаченных в маски.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Мы тщательно готовимся к Черной пятнице 2021, подбирая лучшие средства косметики, которые стоит купить по приемлемой цене. В перерывах между планом купить самое лучшее и не разориться, рассматриваем образы из новой коллекции Гурама.

В интервью для американского VogueГурам Гвасалия рассказал, что вдохновлялся инфлюенсерами в соцсетях и биткойн-миллионерами. К слову, лукбук снят на фоне несуществующих в реальной жизни миллионодолларовых купюр.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Кутюрье начала 20 века ориентировалось на промышленных магнатов, которые зарабатывали деньги на нефти, недвижимости и плитках шоколада. Эта коллекция подталкивает к переосмыслению моды и мастерства новой эпохи, – комментирует креативщик.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

В коллекции мы увидим пальто и куртки квадратных силуэтов, объемные худи и спортивные штаны, длинные пуховики, широкие брюки и велюровые комплекты. Деловые костюмы всевозможных ярких оттенков выполнены из джерси.

Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
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Гурам использовал сочетания алого и розового, камуфляжный принт и принты с долларовыми банкнотами.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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