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От минимализма до смелого и дерзкого: новогодний макияж 2022 на любой вкус

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
27 ноября, 11:00
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Мы собрали варианты, которые понравятся и вам, и вашей маме, и даже младшей сестре
Стильный макияж на Новый год
Стильный макияж на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой макияж сделать на Новый год 2021? Вопрос, над которым многие девушки уже задумались. И правильно, нужно делать заметки, сохранять ссылки и фото. Главный тренд в макияже 2021-2022 – сияющие качественные тени. Уверены, вы такие уже купили. Если нет, тогда вперед за идеальными бьюти-покупками на Черную пятницу.

Новогоднее платье мы уже выбрали, стильный дизайн маникюра придумали, можно двигаться дальше. Выбирая макияж на Новый год 2022, сделайте акцент на глаза. Модными элементами новогоднего макияжа станут стрелки, которым не обязательно быть черными – их можно сделать и цветной подводкой. Также можно дополнить макияж веснушками, пайтками и накладными ресницами.

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Обратите внимание на губы. Бьюти-мастера рекомендуют сделать их сочными и "вкусными" оттенками вишневого, винного, сливового, бордо, алого и коричневого. Любой ягодный цвет помады или блеска станет залогом великолепного новогоднего макияжа.

Мы подготовили для вас варианты мейк-апа на любой вкус: и для тех, кто любит быть суперзвездой любой вечеринки, и для приверженцев сдержанности.

Новый год 2022: легкий и сдержанный макияж

Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022
Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

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Натуральный новогодний макияж 2022
Натуральный новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год
Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Натуральный макияж на Новый год
Натуральный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

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Макияж для новогоднего вечера
Макияж для новогоднего вечера / Фото: Инстаграм

Вечерний легкий новогодний макияж
Вечерний легкий новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022
Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Легкий макияж для Нового года 2022
Легкий макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Натуральный новогодний макияж 2022
Натуральный новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Новый год 2022: яркий и смелый макияж

Вечерний новогодний макияж
Вечерний новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022
Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022
Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022
Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год
Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Смелый макияж на Новый год
Смелый макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Вечерний новогодний макияж
Вечерний новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022
Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022
Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022
Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год
Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Смелый макияж на Новый год
Смелый макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Макияж для новогоднего вечера
Макияж для новогоднего вечера / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022
Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022
Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022
Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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