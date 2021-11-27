От минимализма до смелого и дерзкого: новогодний макияж 2022 на любой вкус

Мы собрали варианты, которые понравятся и вам, и вашей маме, и даже младшей сестре

Стильный макияж на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой макияж сделать на Новый год 2021? Вопрос, над которым многие девушки уже задумались. И правильно, нужно делать заметки, сохранять ссылки и фото. Главный тренд в макияже 2021-2022 – сияющие качественные тени. Уверены, вы такие уже купили. Если нет, тогда вперед за идеальными бьюти-покупками на Черную пятницу.

Новогоднее платье мы уже выбрали, стильный дизайн маникюра придумали, можно двигаться дальше. Выбирая макияж на Новый год 2022, сделайте акцент на глаза. Модными элементами новогоднего макияжа станут стрелки, которым не обязательно быть черными – их можно сделать и цветной подводкой. Также можно дополнить макияж веснушками, пайтками и накладными ресницами.

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Обратите внимание на губы. Бьюти-мастера рекомендуют сделать их сочными и "вкусными" оттенками вишневого, винного, сливового, бордо, алого и коричневого. Любой ягодный цвет помады или блеска станет залогом великолепного новогоднего макияжа.

Мы подготовили для вас варианты мейк-апа на любой вкус: и для тех, кто любит быть суперзвездой любой вечеринки, и для приверженцев сдержанности.

Новый год 2022: легкий и сдержанный макияж

Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

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Натуральный новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Натуральный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

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Макияж для новогоднего вечера / Фото: Инстаграм

Вечерний легкий новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Сдержанный Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Легкий макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Натуральный новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Новый год 2022: яркий и смелый макияж

Вечерний новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Смелый макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Вечерний новогодний макияж / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильный макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Смелый макияж на Новый год / Фото: Инстаграм

Макияж для новогоднего вечера / Фото: Инстаграм

Макияж на вечеринку для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Макияж для Нового года 2022 / Фото: Инстаграм

Смелый новогодний макияж 2022 / Фото: Инстаграм

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