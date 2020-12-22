"Супер Топ-модель по-украински": что известно о победительнице Тане Брик

В понедельник состоялся финал шоу "Супер топ-модель по-украински-2020"

В понедельник, 21 декабря состоялся финал шоу "Супер Топ-модель по-украински-2020". Победительницей популярного проекта стала 21-летняя Татьяна Брык. За первое место также боролись еще две девушки: Даша Майстренко и Саша Литвин.

Таня Брык получила денежный приз в размере 300 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянца и годовой запас витаминного комплекса для поддержки красоты и здоровья.

Отметим, что в Суперсезоне принимали участие девушки из предыдущих сезонов проекта.

Что известно о Тане Брик

Тане Брик 22 года. Она была участницей первого сезона реалити-шоу "Супермодель по-украински". На шоу в 2014 году она заняла 3-е место.

Модель Таня Брик Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Таня с четырех лет занимается танцами и обожает сцену. В своем Instagram-аккаунте Таня активно делится видео с тренировок.

У Брик две специальности: фармацевт-провизор и парфюмер-косметолог. Совмещать учебу ей приходилось с работой и кастингами. Таня уже успела поработать с Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L’officiel, Voge, Pepe Jeans.

Таня Брик

Фото: instagram.com/tatyana_bryk

Девушка больше года встречалась с французом по имени Рафаэль. Ради него она бросила модельный бизнес на полгода и переехала жить к нему в Дубаи. Однако их отношения быстро закончились.

Таня Брик

Фото: instagram.com/tatyana_bryk

"Мне не понравилось поведение его семьи. Я поняла, что не хочу быть ее частью", – призналась Таня в одном интервью.

Ранее мы писали, кто стал победительницей 3 сезона "Топ-модель по-украински".

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