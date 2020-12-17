Умерла 29-летняя модель, известная как "мексиканская Ким Кардашьян"

Девушка скончалась в результате операции по подтяжке ягодиц

Как пишет Daily Mail, модель из Instagram, которую из-за объемных форм называли "мексиканкой Ким Кардашьян", скончалась в возрасте 29 лет после неудачной операции по подтяжке ягодиц в Колумбии.

Джозелин Кано из Ньюпорт-Бич, Калифорния, как утверждается, скончалась еще 7 декабря, а на этой неделе на Youtube была опубликована якобы прямая трансляция ее похорон.

Модель и общественный деятель Лира Мерсер сообщила новость о смерти Джозелин в Twitter, написав: "О, Господи. Джозелин Кано умерла в Колумбии после операции. Это дико".

Джозелин Кано Фото: Instagram

Смерть Кано еще не подтверждена ее семьей, но поклонники модели уже выражают близким соболезнования.

Кано была моделью, дизайнером одежды и инфлюенсером в социальных сетях. У нее было более 12 миллионов подписчиков. В профиле девушки на LinkedIn также указано, что она изучала микробиологию в Государственном университете Сан-Диего.

Напомним, умер знаменитый режиссер Ким Ки Дук от осложнений COVID-19.

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