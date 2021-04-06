Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Помощник Хлои Кардашьян случайно слил в Сеть ее фото без ретуши в бикини. Это нужно увидеть!

Сегодня, 11:51

На фото Хлои позирует в купальнике возле бассейна

PR-менеджеры младшей сестры Ким Кардашьян, 36-летней Хлои Кардашьян, которая собралась замуж за баскетболиста, кажется, лишили себя не только премии, но и работы! Они случайно опубликовали фото Хлои без фильтров и ретуши, а теперь, как пишет Daily Mail, пытаются удалить этот снимок отовсюду.

Но, мы то знаем – если что-то попало в интернет, то оно там навсегда. А вот и само фото (на коллаже – справа). На снимке Хлои позирует в леопардовом купальнике, ее кожа не выглядит такой "отфотошопленной", а формы явно не такие гладкие, как после ретуши. В общем, Хлои выглядит, как нормальный живой человек, а не пластмассовая кукла.

Хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян
Фото: instagram.com/khloekardashian

Фото, кстати, было сделано на заднем дворе виллы Крис Дженнер – матери сестер Кардашьян и Дженнер

Как говорит директор по маркетингу косметических компаний семейства Кардашьян-Дженнер, фото было сделано во время семейной встречи и опубликовано в соцсети случайно, без разрешения Хлои.

Напомним, голая Хлои Кардашьян продемонстрировала свои пышные формы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБА "Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото - фаны потроллили звезд
фотошоп Кардашьян Хлои Кардашьян
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярные статьи

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 14:14Фаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять