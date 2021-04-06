Помощник Хлои Кардашьян случайно слил в Сеть ее фото без ретуши в бикини. Это нужно увидеть!

На фото Хлои позирует в купальнике возле бассейна

PR-менеджеры младшей сестры Ким Кардашьян, 36-летней Хлои Кардашьян, которая собралась замуж за баскетболиста, кажется, лишили себя не только премии, но и работы! Они случайно опубликовали фото Хлои без фильтров и ретуши, а теперь, как пишет Daily Mail, пытаются удалить этот снимок отовсюду.

Но, мы то знаем – если что-то попало в интернет, то оно там навсегда. А вот и само фото (на коллаже – справа). На снимке Хлои позирует в леопардовом купальнике, ее кожа не выглядит такой "отфотошопленной", а формы явно не такие гладкие, как после ретуши. В общем, Хлои выглядит, как нормальный живой человек, а не пластмассовая кукла.

Хлои Кардашьян Фото: instagram.com/khloekardashian

Фото, кстати, было сделано на заднем дворе виллы Крис Дженнер – матери сестер Кардашьян и Дженнер

Как говорит директор по маркетингу косметических компаний семейства Кардашьян-Дженнер, фото было сделано во время семейной встречи и опубликовано в соцсети случайно, без разрешения Хлои.

Напомним, голая Хлои Кардашьян продемонстрировала свои пышные формы.

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