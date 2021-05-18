Макаревич поднял на ноги зал в Днепре – фаны не хотели расставаться (видео)
Недавно музыкант приехал в Украину с новым джазовым проектом УО5 и уже успел выступить в Тернополе, Хмельницком, Ровно и Львове
Российский музыкант Андрей Макаревич, который в Полтаве заставил поклонников аплодировать стоя, продолжает гастроли с джазовым проектом по Украине. Теперь его коллектив выступил в Днепре и снова устроил аншлаг. Зрители провожали артистов бурными аплодисментами и даже подсвистывали.
Отрывками с концерта Андрей Макаревич поделился в своем Instagram-аккаунте. На одном из видео артист исполнил песню "Тем, кто ушел".
На другом видео можно увидеть окончание концерта: зрители выкрикивают "браво" и провожают музыкантов громкими аплодисментами.
Напомним, что недавно Андрей Макаревич поделился впечатлениями от увиденного в Украине.
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