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Макаревич поднял на ноги зал в Днепре – фаны не хотели расставаться (видео)

Сегодня, 14:11

Недавно музыкант приехал в Украину с новым джазовым проектом УО5 и уже успел выступить в Тернополе, Хмельницком, Ровно и Львове

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Российский музыкант Андрей Макаревич, который в Полтаве заставил поклонников аплодировать стоя, продолжает гастроли с джазовым проектом по Украине. Теперь его коллектив выступил в Днепре и снова устроил аншлаг. Зрители провожали артистов бурными аплодисментами и даже подсвистывали.

Отрывками с концерта Андрей Макаревич поделился в своем Instagram-аккаунте. На одном из видео артист исполнил песню "Тем, кто ушел".

Андрей Макаревич спел "Тем, кто ушел"
Видео: instagram.com/andrey_makarevich_official

На другом видео можно увидеть окончание концерта: зрители выкрикивают "браво" и провожают музыкантов громкими аплодисментами.

Андрей Макаревич в Днепре
Видео: instagram.com/andrey_makarevich_official

Напомним, что недавно Андрей Макаревич поделился впечатлениями от увиденного в Украине.

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