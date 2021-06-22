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Кто такая Дилара, на которой женится Моргенштерн: горячие фото студентки

Сегодня, 17:10

Рассказываем, как школьница из Уфы стала невестой самого скандального и богатого рэпера России

Что известно о девушке Моргенштерна Диларе
Что известно о девушке Моргенштерна Диларе
Фото: instagram.com/influesii

Вчера мы писали, что 23-летний рэпер Моргенштерн собрался жениться. Предложение руки и сердца ему сделала его девушка Дилара, с которой они вместе уже несколько лет.

Пара познакомилась в 2017-м в Уфе, откуда родом и Алишер, и Дилара. Они начали встречаться еще до популярности Моргенштерна и до того, как он заработал миллионы. Дилара снялась в нескольких клипах своего бойфренда, а ее фото в Instagram за пару лет стали куда откровеннее, чем раньше.

Прежде чем мы расскажем, кто такая девушка Моргенштерна, посмотрите наш материал о путешествии вокруг Киева на электрокаре Jaguar – вы не догадывались о существовании таких мест!

Кто такая Девушка Моргенштерна

Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
Дилара в клипе MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ
Фото: YouTube

Дилара Зинатуллина — 21-летняя студентка из Уфы, которую теперь все знают как девушку MORGENSHTERN. С Алишером она познакомилась еще будучи старшеклассницей, в период, когда Дилара решила забить на учебу и много тусовалась с друзьями.

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина
Фото: instagram.com/influesii

У пары был момент расставания, но вскоре они опять сошлись. Рэпер остепенился и променял многочисленных девушек на одну единственную.

Моргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара
Фото: instagram.com/influesii

Так или иначе сейчас союз Моргенштерна и Дилары выглядит вполне серьезным. Музыкант без конца признается любимой в чувствах, дарит ей дорогие подарки, а теперь даже собирается купить дом, чтобы жить вместе.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Фото: instagram.com/influesii

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Зинатуллина пока не решила, чем хочет заниматься, она учится в университете Уфы. Девушка пробует себя в роли блогера и сопровождает Моргенштерна на всевозможных ивентах. На данный момент у нее 2,5 миллиона подписчиков в Instagram.

Дилара Зинатуллина
Дилара Зинатуллина
Фото: instagram.com/influesii

Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина
Девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина
Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн и Дилара вместе с 2017 года
Моргенштерн и Дилара вместе с 2017 года
Фото: instagram.com/influesii

Смотрите в сюжете, как звезды пережили разрыв отношений:

Недавно Моргенштерн признался, что они с Диларой не живут вместе. Как оказалось, артист привык к одиночеству и ценит личное пространство.

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