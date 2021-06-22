Хто така Ділара, з якою одружується Моргенштерн: гарячі фото студентки

Розповідаємо, як школярка з Уфи стала нареченою найскандальнішого і найбагатшого репера Росії

Що відомо про дівчину Моргенштерна Ділару Фото: instagram.com/influesii

Вчора ми писали, що 23-річний репер Моргенштерн зібрався одружуватися. Пропозицію йому зробила його дівчина Ділара, з якою вони разом вже кілька років.

Пара познайомилася в 2017-му в Уфі, звідки родом і Алішер, і Ділара. Вони почали зустрічатися ще до популярності Моргенштерна і до того, як він заробив мільйони. Ділара знялася в декількох кліпах свого бойфренда, а її фото в Instagram за пару років стали більш відвертішими, ніж раніше.

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Хто така Дівчина Моргенштерна

Ділара в кліпі MORGENSHTERN – Cristal & МОЁТ Фото: YouTube

Ділара Зінатулліна – 21-річна студентка з Уфи, яку тепер всі знають як дівчину МORGENSHTERN. З Алішером вона познайомилася ще старшокласницею, в період, коли Ділара вирішила забити на навчання і багато тусувалася з друзями.

Ділара Зінатулліна Фото: instagram.com/influesii

У пари був момент розставання, але незабаром вони знову зійшлися. Репер став розсудливим і проміняв численних дівчат на одну єдину.

Моргенштерн і Ділара Фото: instagram.com/influesii

Так чи інакше зараз союз Моргенштерна і Ділари виглядає цілком серйозним. Музикант постійно зізнається коханій в почуттях, дарує їй дорогі подарунки, а тепер навіть збирається купити будинок, щоб жити разом.

Моргенштерн і Ділара Зінатулліна Фото: instagram.com/influesii

Зінатулліна поки не вирішила, чим хоче займатися, вона вчиться в університеті Уфи. Дівчина пробує себе у ролі блогерки і супроводжує Моргенштерна на всіляких івентах. На даний момент у неї 2,5 мільйона підписників в Instagram.

Ділар Зінатулліна Фото: instagram.com/influesii

Дівчина Моргенштерна Ділара Зінатулліна Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн і Ділара разом з 2017 року Фото: instagram.com/influesii

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Нещодавно Моргенштерн зізнався, що вони з Діларою не живуть разом. Як виявилося, артист звик до самотності і цінує особистий простір.

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