Ему правда 49? Самые горячие фото "нестареющего" Джареда Лето

26 декабря актер и музыкант празднует день рождения

Иисус, вампир и просто "вечно молодой" – как только не называют Джареда Лето. А все потому, что актер и лидер американской группы Thirty Seconds to Mars с годами практически не стареет. 26 декабря Джареду исполняется 49 лет, но он выглядит не более чем на 25. Посмотрите сами.

Кстати, недавно стало известно, что Лето знаменитого художника украинского происхождения Энди Уорхола.

В чем секрет молодости Джареда Лето – неизвестно. Генетика, спорт, веганство или же полная гармония с собой? За свою карьеру он успел сняться во многих фильмах и сериалах, но в первую очередь он стал настоящим кумиром и "крашем" для молодежи начала 00-х.

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

С 2015 года Даред Лето является амбассадором Gucci и музой Алессандро Микеле. Он также неоднократно снимался для Saint Laurent и других модных домов.

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Джаред Лето

Фото: instagram.com/jaredleto

Напомним, что ранее Джаред Лето показал себя в школьные годы.

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