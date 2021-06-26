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ТОП-5 выступлений Арианы Гранде, которые доказывают, что она настоящая звезда

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июня, 12:03
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26 июня обладательница "Грэмми" и одна из самых знаменитых певиц современности празднует день рождения
Смотрите лучшие живые выступления Арианы Гранде
Смотрите лучшие живые выступления Арианы Гранде / Фото: YouTube

Ариану Гранде, которая тайно вышла замуж за агента по недвижимости, по праву называют одной из самых популярных певиц современности. В 28 у нее есть и мировое признание, и "Грэмми", и рекорды в музыкальных чартах, а еще множество номинаций и ролей в кино и сериалах.

По случаю дня рождения исполнительницы мы собрали ее лучшие живые выступления, которые доказывают, что она не зря получила все свои награды.

Ариана в 8 лет дебютировала на телевидении, исполняя гимн США. В 14 она загорелась идеей записать собственный альбом, а в 16 уже получила роль Кэт Вэлентайн на Nickelodeon.

В 2017 году во время ее выступления в Манчестере случился теракт, где погибли два десятка людей. Певица долго приходила в себя, затем выпустила знаменательный в ее карьере альбом "Sweetener".

Ариана Гранде
Ариана Гранде / Фото: Getty Images

За этот альбом Ариана Гранде получила большое количество наград, включая "Женщину года" от журнала Billboard и первую "Грэмми".

В 2018 году, когда Ариана была обручена с комиком Питом Дэвидсоном, ее лучший друг и бывший парень, рэпер Мак Миллер скончался от передозировки наркотиками. Убитая горем Ариана отменила тур и свадьбу.

Ариана Гранде на прошлогодней "Грэмми-2020"
Ариана Гранде на прошлогодней "Грэмми-2020" / Фото: Getty Images

Внезапно она выпустила свой новый альбом "Thank U, Next", который в последствии попал во всевозможные топы стриминговых сервисов. Это первая студийная работа Гранде, продержавшаяся на первом месте Billboard 200 две недели.

Лучшие live-выступления Арианы Гранде

Ariana Grande – No Tears Left To Cry in the Live Lounge

Ariana Grande – pov

Ariana Grande – 7 rings (Live From The Billboard Music Awards 2019)

Ariana Grande – Dangerous Woman (Live From The 2016 Radio Disney Music Awards)

Ariana Grande – Imagine at 2020 GRAMMYs

Ранее мы писали, что Ариана Гранде стала первой женщиной в истории Instagram, набравшей рекордное число подписчиков.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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