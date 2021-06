ТОП-5 виступів Аріани Гранде, які доводять, що вона справжня зірка

26 червня володарка "Греммі" і одна з найзнаменитіших співачок сучасності святкує день народження

Дивіться найкращі живі виступи Аріани Гранде / Фото: YouTube

Аріану Гранде, яка таємно вийшла заміж за агента з нерухомості, по праву називають однією з найпопулярніших співачок сучасності. В 28 у неї є і світове визнання, і "Греммі", і рекорди в музичних чартах, а ще безліч номінацій і ролей в кіно та серіалах.

З нагоди дня народження виконавиці ми зібрали її кращі живі виступи, які доводять, що вона не дарма отримала всі свої нагороди.

Аріана в 8 років дебютувала на телебаченні, виконуючи гімн США. У 14 вона загорілася ідеєю записати власний альбом, а в 16 вже отримала роль Кет Велентайн на Nickelodeon.

У 2017 році під час її виступу в Манчестері трапився теракт, де загинули два десятка людей. Співачка довго приходила в себе, потім випустила знаменний в її кар'єрі альбом "Sweetener".

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

За цей альбом Аріана Гранде отримала велику кількість нагород, включаючи "Жінку року" від журналу Billboard і першу "Греммі".

У 2018 році, коли Аріана була заручена з коміком Пітом Девідсоном, її кращий друг і колишній хлопець, репер Мак Міллер помер від передозування наркотиками. Убита горем Аріана скасувала тур і весілля.

Аріана Гранде на тогорічній "Греммі-2020" / Фото: Getty Images

Раптово вона випустила свій новий альбом "Thank U, Next", який надалі потрапив у всілякі топи стрімінгових сервісів. Це перша студійна робота Гранде, що протрималася на першому місці Billboard 200 два тижні.

Кращі live-виступи Аріани Гранде

Ariana Grande – No Tears Left To Cry in the Live Lounge

Ariana Grande – pov

Ariana Grande – 7 rings (Live From The Billboard Music Awards 2019)

Ariana Grande – Dangerous Woman (Live From The 2016 Radio Disney Music Awards)

Ariana Grande – Imagine at 2020 GRAMMYs

