Смотрите новый клип Алины Гросу, вдохновленный Круэллой (видео)

Певица Алина Гросу презентовала видео на песню "Малиновые губы". Референсом для ее образов стала Круэлла из фильма с Эммой Стоун

Алина Гросу выпустила новый клип - Малиновые губы / Фото: YouTube

Алина Гросу (уверены, что и ее поклонники тоже) дождалась релиза своего нового клипа. Певица, которая на два года отказалась от поездок за границу, говорит, что "Малиновые губы" – одна из ее любимых песен, а на создание видео она вдохновилась фильмом "Круэлла", который вышел недавно в кино.

"Как только я посмотрела эту картину, то незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я", – поделилась Гросу.

Кадр из нового клипа Алины Гросу / Фото: YouTube

Песня "Малиновые губы" получилась легкой и танцевальной, а клип в "неоново-розовых" тонах создает идеально подходящую атмосферу.

В кадре Гросу появляется в четырех разных образах (просто шикарных!), а вместе с ней несколько далматинцев и незнакомец в кабриолете.

Алина Гросу – Малиновые губы смотреть клип:

К слову фанам Алины Гросу ее новый клип пришелся по душе:

"Сижу смотрю с открытым ртом! Каждый образ в клипе это что-то нереальное!"

"Это шикарно! Круэлла удалась! Браво! Даже лучше!"

"Клип и песня просто потрясающие, видно что над клипом очень долго работали, продумывали каждое действие, очень хорошо сделан, а главное его интересно смотреть, Алина продолжай в том же духе!"

Скриншот из YouTube

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