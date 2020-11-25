86-летнего Александра Ширвиндта госпитализировали с пневмонией

Воспаление легких у артиста развилось на фоне коронавируса

Знаменитого советского и российского актера и театрального режиссера Александра Ширвиндта госпитализировали с пневмонией на фоне коронавируса, сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, что Александру Ширвиндту 86 лет, и он находится в группе риска. Как известно, в нее попадают люди преклонного возраста.

"Днем 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада "скорой" диагностировала вирусную пневмонию и отвезла его в больницу. Состояние осложняется возрастом артиста, он находится в группе риска", – говорится в сообщении.

Александр Ширвиндт Фото: facebook.com/newtribuna

Александр Ширвиндт известен своими театральными постановками, а также ролями в знаменитых фильмах, среди которых "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Небесные ласточки", "Самая обаятельная и привлекательная" и многие другие.

Отметим, что в 2017 году Ширвиндт был внесен в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Напомним, звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова попала в реанимацию с поражением легких. Мы также сообщали, что Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом.

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