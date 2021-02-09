Twitter может ввести платные функции: за что придется заплатить
Компания хочет снизить зависимость от рекламы
Администрация сервиса Twitter рассматривает возможность введения платных функций.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В компании рассчитывают, что такое решение позволит снизить зависимость Twitter от доходов, получаемых от рекламы. Среди функций, за которые могут попросить плату:
- отключение рекламы в ленте;
- подписка на Tweetdeck – сервис позволяющий настраивать свою новостную ленту;
- возможность "Отменить отправку";
- подписка на эксклюзивный контент;
- возможность загружать видео большей длительности или лучшего качества;
- верификация аккаунта для бизнеса;
- подписка на расширенную аналитику;
- возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.
По словам источников, Twitter давно планирует введение платных услуг. В частности, в 2017 году соцсеть проводила опрос по поводу подписки Tweetdeck, но в итоге от тестирования функции отказались.
Ранее компанию останавливало то, что конкуренты (к примеру, Facebook) подобных шагов не предпринимали. Также введение подписки противоречило идее свободного и открытого сервиса, которой придерживается основатель Twitter Джек Дорси.
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