Как перенести переписку из WhatsApp в Telegram: пошаговая инструкция

Эта функция пока что доступна только для iOS

Популярный в Украине мессенджер Telegram выпустил обновление 7.4 для iOS. Теперь пользователи могут переносить историю переписки из других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Об этом сообщается на официальном сайте приложения Telegram.

Итак, как перенести переписку из WhatsApp в Telegram:

Открыть приложение WhatsApp.

Найти нужный чат и, не открывая его, потянуть влево.

В открывшемся меню "Ещё" выбрать пункт "Экспорт чата".

WhatsApp сгенерирует ZIP-файл. В меню "Поделиться", которое откроется после окончания экспорта, выбрать Telegram, найти нужный чат, нажать на него и дождаться, пока выполнится перенос.

Чтобы экспортировать групповой чат, пользователь должен быть его администратором. Для экспорта личного чата нужно, чтоб собеседник добавил пользователя в контакты. Приложение спросит, с каким контактом или группой вы хотите связать переписку, и синхронизирует сообщения как для самого пользователя, так и для собеседника.

Кроме сообщений в чатах, юзеры смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов и историю звонков. В голосовых чатах можно будет регулировать громкость отдельных участников.

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Также пользователи Telegram для iOS получили возможность отправить жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальных лиц, организаций или их представителей.

Обновления для Android с этими функциями, к сожалению, пока нет.

К слову, с начала января мессенджер WhatsApp потерял более 30 миллионов пользователей. По словам экспертов, это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения, в которых указывается, что WhatsApp будет делиться информацией с соцсетью Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что в Telegram продают базу данных 500 млн пользователей Facebook.

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