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Twitter може ввести платні функції: за що доведеться заплатити

Сьогодні, 11:24

Компанія хоче знизити залежність від реклами

Адміністрація сервісу Twitter розглядає можливість введення платних функцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У компанії розраховують, що таке рішення дозволить знизити залежність Twitter від доходів, одержуваних від реклами. Серед функцій, за які можуть попросити плату:

  • відключення реклами в стрічці;
  • підписка на Tweetdeck – сервіс, який дозволяє налаштовувати свою новинну стрічку;
  • можливість "Скасувати відправку";
  • підписка на ексклюзивний контент;
  • можливість завантажувати відео більшої тривалості або кращої якості;
  • верифікація аккаунта для бізнесу;
  • підписка на розширену аналітику;
  • можливість вибрати колір профілю, стікери і хештеги.

За словами джерел, Twitter давно планує введення платних послуг. Зокрема, в 2017 році соцмережа проводила опитування стосовно передплати Tweetdeck, але в підсумку від тестування функції відмовилися.

Раніше компанію зупиняло те, що конкуренти (наприклад, Facebook) подібних кроків не робили. Також введення підписки суперечило ідеї вільного і відкритого сервісу, якої дотримується засновник Twitter Джек Дорсі.

Як повідомлялося раніше, китайський сервіс TikTok планує в 2021 році дати користувачам можливість розміщувати посилання для просування продукції і отримувати комісію за продаж.

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