Twitter може ввести платні функції: за що доведеться заплатити
Компанія хоче знизити залежність від реклами
Адміністрація сервісу Twitter розглядає можливість введення платних функцій.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
У компанії розраховують, що таке рішення дозволить знизити залежність Twitter від доходів, одержуваних від реклами. Серед функцій, за які можуть попросити плату:
- відключення реклами в стрічці;
- підписка на Tweetdeck – сервіс, який дозволяє налаштовувати свою новинну стрічку;
- можливість "Скасувати відправку";
- підписка на ексклюзивний контент;
- можливість завантажувати відео більшої тривалості або кращої якості;
- верифікація аккаунта для бізнесу;
- підписка на розширену аналітику;
- можливість вибрати колір профілю, стікери і хештеги.
За словами джерел, Twitter давно планує введення платних послуг. Зокрема, в 2017 році соцмережа проводила опитування стосовно передплати Tweetdeck, але в підсумку від тестування функції відмовилися.
Раніше компанію зупиняло те, що конкуренти (наприклад, Facebook) подібних кроків не робили. Також введення підписки суперечило ідеї вільного і відкритого сервісу, якої дотримується засновник Twitter Джек Дорсі.
Як повідомлялося раніше, китайський сервіс TikTok планує в 2021 році дати користувачам можливість розміщувати посилання для просування продукції і отримувати комісію за продаж.
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