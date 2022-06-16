Кто поможет Украине выиграть войну – мнение экстрасенса

В четверг, 16 июня, в Украину прибыли европейские политики: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Что ждать украинцам – рассказал Макс Гордеев

Как европейские и мировые политики помогут Украине? / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс и таролог Макс Гордеев в программе "Ранок з Україною" сделал новый прогноз для Украины. Эксперт рассказал ведущим канала "Украина" Анатолию Анатоличу и Ирине Хоменко, что ждать украинцам от визита лидеров европейских стран в Киев, а также объяснил, в чьих силах закончить войну в Украине.

Наконец-то лидеры Франции, Италии и Германии прибыли в Украину. Но, как это повлияет на жизни и судьбы украинцев? Например, господин Макрон до сих пор не определился, кого он поддерживает в этой войне.

Реклама

Пока он ищет, где ему лучше. Он отшельник. Человек ищет близких к себе, к своей идее и идеологии. У него нет единого мнения относительно этой войны вообще, – прокомментировал Макс Гордеев в студии "Ранку з Україною".

Экстрасенс отметил, что визит в Украину может помочь президенту Франции определиться со своей позицией. По словам Макса Гордеева, одним из ключиков к нашей победе станет закон о ленд-лизе для Украины, который подписал Джо Байден.

Выпала карта Император, которая имеет значение стабильности. Хотя закон уже принят, все еще решаются важные вопросы. Но карта Любовников, которая выпала второй, говорит о том, что у нас есть выбор. Нам действительно многие страны помогают, за что мы им очень благодарны, – объяснил таролог.

Одним из самых упорных помощников Украины является президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается поспособствовать переговорам Владимира Зеленского с Путиным. Экстрасенс рассказал, состоится ли встреча президентов:

Эрдоган выступает за справедливость. Он серьезно относится к этому. Президент Турции не из тех, кто будет говорить и сидеть сложа руки. Он за честность. Но как бы кто ни старался, встречи не будет. Отношения не позволят Зеленскому сделать этот шаг. А еще мне кажется, что сам Путин боится этой встречи. Он не сможет морально и физически быть там.

Экстрасенс Макс Гордеев заверил, что даже с этой минимальной помощью, которую предоставляют Украине, мы выигрываем эту войну благодаря силе и несокрушимости нашего народа.

Реклама

Смотрите видео с Максом Гордеевым в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV":

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Реклама

Вам будет интересно узнать: