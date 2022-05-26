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Будет ли голод после войны в Украине – мнение экстрасенса

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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26 мая, 15:25
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Стоит ли украинцам бояться новой катастрофы - голода после войны?
Стоит ли украинцам бояться новой катастрофы - голода после войны? / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс, таролог Макс Гордеев в эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 9:01 на телеканале "Індиго TV", в интервью с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем рассказал, возможен ли голод из-за войны с Россией.

Макс сделал расклад на картах Таро и рассказал, к чему готовиться украинцам в ближайшее время, будет ли дефицит продуктов и стоит ли паниковать из-за нехватки соли.

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Я бы советовал запастись успокоительным, ведь эта паника не стоит ничего! Соль, сахар, макаронные изделия разрушают организм человека. И один-два месяца без этих продуктов пойдут вам на пользу. Акцентируйте на этом. Я не говорю, что будет плохо в ближайшее время, но дефицит товаров выровняется уже к августу этого года. Мы сейчас видим определенные проблемы на уровне власти, но это не говорит о том, что у нас будет голод или что-нибудь плохое, – рассказал эксперт канала "Украина" Макс Гордеев.

Экстрасенс заверил, что украинцев в этом году ждет богатый урожай, поэтому переживать из-за нехватки продуктов не стоит.

Забудьте о голоде! Я не хочу, чтобы украинцы слышали, видели и транслировали это в свою жизнь! Когда мы передаем это во Вселенную, она отвечает, давая то, чего мы желаем. То есть, мы должны сконцентрироваться на том, что дефицита пищи не будет. Когда мы говорим о "голоде" – это просто время, которое нужно уделить вашему организму, а все страхи есть только в наших головах, а не на деле.

Смотрите видео на YouTube-канале программы "Ранок з Україною":

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Вам будет интересно узнать, что экстрасенс назвал дату, когда закончится война.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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