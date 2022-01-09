Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 10-16 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей неделе у многих знаков появится чувство спокойствия, надежности, размеренности и умиротворения. Реакция будет несколько замедленной, но это не повредит ни работе, ни отдыху. А вот к концу недели появится излишняя чувственность и ранимость. Захочется погрузиться в свой внутренний мир и отречься от внешних переживаний.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Овнам на следующей семидневке следует отложить лень и собрать свои силы . Именно так у вас получится достичь поставленной цели сразу в нескольких сферах жизни. В понедельник прислушивайтесь к интуиции – вы сможете быть на удивление проницательными. Коллегам понадобятся ваши советы – не скупитесь на проявление внимания.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Следующая неделя принесет Тельцам серьезные переживания в личной жизни. Вам следует держать себя в руках , чтобы избежать очередного приступа ярости. Вы же знаете, что ваша агрессия не приведет к любви и взаимопониманию, а вот разрушить надежные многолетние чувства может. В среду ваша интуиция поможет сгладить многие неприятности.

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Гороскоп на неделю 10-16 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Наступающая неделя принесет какие-то странные ситуации в работе Близнецов, но вы в состоянии их преодолеть. Серьезные разговоры лучше перенести с пятницы на другой день, несмотря на заманчивые и перспективные предложения. Проявляйте терпение – так вы учитесь выдержке и будете за это вознаграждены. Не скупитесь на подарки близким людям.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Звезды рекомендуют Ракам испытать свои силы в незнакомом деле, которым вы ранее не занимались – там вас ждет творческий успех . У вас будут возникать интересные идеи – стоит только начать. Не нужно рисковать в понедельник, потому что цель не оправдает средства. А на выходных уделите больше внимания любимому человеку – и это время станет незабываемым.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы во вторник рискуют попасть в ловушку собственных фантазий , хотя на самом деле реальность окажется более жесткой. Вам пора спуститься на землю и окунуться в неожиданные перемены. Можете рассчитывать на поддержку близких людей. Вот только полностью перекладывать свои обязанности на их плечи будет ошибкой. Им это не понравится.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девам будет очень сложно найти общий язык с окружающими . В четверг постарайтесь применить все свое красноречие, чтобы убедить коллег в выгодности и правильности вашей идеи. Так ваш бизнес сможет вскоре принести неплохую прибыль. Однако зарабатывание денег не должно отвлекать вас от состояния здоровья.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Весы не будут испытывать никаких финансовых проблем . У окружающих даже может сложиться впечатление, что вам невообразимо везет во всех делах. Главное при таком развитии бизнеса – не потерять голову и оставаться человеком в любых обстоятельствах. А вот в пятницу берегите кошелек или же поставьте лимит на банковскую карту.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

В начале грядущей семидневки Скорпионам не нужно начинать серьезные финансовые отношения, потому что в этом есть какой-то риск. Если в среду у вас возникнут какие-то сомнения, лучше обратиться за помощью к юристу, но не заниматься самодеятельностью . Вы можете не рассчитать собственные силы. Поездка в конце недели окажется удачной.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцам не стоит начинать никаких серьезных дел на предстоящей неделе. Во вторник, чтобы избежать неприятностей, поменьше доверяйте партнерам и не рассказывайте им о своих планах. Лучше обратитесь за советом к более мудрым и опытным людям, не зависящим от состояния ваших дел. С середины недели у вас появится прилив сил – вы почувствуете себя увереннее.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В ближайшую семидневку Козерогам стоит прислушаться к своей интуиции , чтобы в нужный момент проявить изворотливость и гибкость ума. В этом случае у вас получится увильнуть от нежелательного влияния людей, которые мешают вам жить и постоянно диктуют свои условия. В четверг вам не повредит откровенный разговор – главное оставаться искренними.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеев с понедельника поджидают какие-то недоразумения на работе, в частности – с начальством, так что держитесь от него подальше. Также старайтесь избегать излишней активности – ничего кроме упадка сил и негативных эмоций это у вас не вызовет. Лучшая тактика для вас – спокойствие и невозмутимость. И старайтесь больше времени посвятить отдыху.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Рыбы неожиданно проявят завидную напористость в достижении своих целей . Не обращайте внимания на реакцию окружающих, если они вздумают вас осуждать за это. Во вторник постарайтесь не отвлекаться на фантазии и посторонние мысли. А избыток сил и энергии лучше применяйте в мирных целях и не ведитесь на провокации.

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