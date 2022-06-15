Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

За что мы любим Монику Геллер

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 14:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Моральные принципы, сумасшедшая любовь к чистоте, чувство юмора и безупречный стиль – Моника покорила наши сердца и навсегда останется там
Самая организованная из "Друзей" сегодня празднует день рождения
Самая организованная из "Друзей" сегодня празднует день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

15 июня Кортни Кокс исполнилось 58 лет. Вспоминаем ее самую знаковую роль в карьере – шеф-повара из сериала "Друзья" Моники Геллер и за что мы так полюбили этот персонаж.

За любовь к чистоте

До появления Мистера Пропера на экранах наших телевизоров, мы поклонялись фанатичной любви к чистоте, которую пропагандировала Моника. Иногда это пугало не только главных героев сериала, но и нас, но всегда вызывало улыбку. Признаемся, мы все мечтали, что и у нас появится такая подруга, которой смело можно было бы поручить уборку собственного дома. Вспомните, как она вымыла 7 автомобилей на парковке, только потому что не могла вытерпеть их грязный вид.

Реклама

За моральные ценности

Сколько раз Монике приходилось объяснять друзьям, что нельзя встречаться с двумя женщинами одновременно, что жить за счет отца в 25 лет – неприемлемо, что нужно заниматься спортом ежедневно и, конечно, следить за чистотой в доме. Куда же без нее!

Реклама

Моника сделала из нас людей, – так говорит Фиби в одной из серий.

Не можем не согласиться, ведь Моника учила и нас быть человечными.

За то, что никогда не бросала друзей в беде

Среди всех персонажей культового сериала 1990-2000-х Моника является настоящим другом, о котором пишут в книгах. Она приютила Рэйчел, когда та 5 лет с ней не общалась и не пригласила на свадьбу; она безвозмездно кормила Джоуи; всегда поддерживала брата и помогала приглядывать за сыном; стала настоящей опорой Чендлеру и наставницей Фиби, объясняя правила реального мира.

Реклама

За умение выбирать мужчин

Согласитесь, у Моники были самые красивые и преданные мужчины среди всех ее подруг. Шикарный окулист Ричард, весельчак Бобби, мульти-миллионер Пит... С каждым из них Моника строила отношения, равняясь на своих родителей и мечтая создать семью. И даже в минуты отчаяние и страха одиночества она сделала как советуют психологи – посмотрела на круг знакомых. Так она влюбилась в Чендлера, который сам того не подозревая, открылся со стороны примерного семьянина.

За юмор

Хоть Моника и не самый веселый персонаж ситкома, а шутки ее выглядели бы слишком организованно, развеселить Чендлера ей таки удалось. Мужчина после перформанса признался ей в любви. Стоит взять на заметку!

Читайте также: Кортни Кокс украсила обложку журнала и откровенно рассказала о бьюти-процедурах.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять