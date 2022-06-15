За что мы любим Монику Геллер

Моральные принципы, сумасшедшая любовь к чистоте, чувство юмора и безупречный стиль – Моника покорила наши сердца и навсегда останется там

Самая организованная из "Друзей" сегодня празднует день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

15 июня Кортни Кокс исполнилось 58 лет. Вспоминаем ее самую знаковую роль в карьере – шеф-повара из сериала "Друзья" Моники Геллер и за что мы так полюбили этот персонаж.

За любовь к чистоте

До появления Мистера Пропера на экранах наших телевизоров, мы поклонялись фанатичной любви к чистоте, которую пропагандировала Моника. Иногда это пугало не только главных героев сериала, но и нас, но всегда вызывало улыбку. Признаемся, мы все мечтали, что и у нас появится такая подруга, которой смело можно было бы поручить уборку собственного дома. Вспомните, как она вымыла 7 автомобилей на парковке, только потому что не могла вытерпеть их грязный вид.

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За моральные ценности

Сколько раз Монике приходилось объяснять друзьям, что нельзя встречаться с двумя женщинами одновременно, что жить за счет отца в 25 лет – неприемлемо, что нужно заниматься спортом ежедневно и, конечно, следить за чистотой в доме. Куда же без нее!

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Моника сделала из нас людей, – так говорит Фиби в одной из серий.

Не можем не согласиться, ведь Моника учила и нас быть человечными.

За то, что никогда не бросала друзей в беде

Среди всех персонажей культового сериала 1990-2000-х Моника является настоящим другом, о котором пишут в книгах. Она приютила Рэйчел, когда та 5 лет с ней не общалась и не пригласила на свадьбу; она безвозмездно кормила Джоуи; всегда поддерживала брата и помогала приглядывать за сыном; стала настоящей опорой Чендлеру и наставницей Фиби, объясняя правила реального мира.

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За умение выбирать мужчин

Согласитесь, у Моники были самые красивые и преданные мужчины среди всех ее подруг. Шикарный окулист Ричард, весельчак Бобби, мульти-миллионер Пит... С каждым из них Моника строила отношения, равняясь на своих родителей и мечтая создать семью. И даже в минуты отчаяние и страха одиночества она сделала как советуют психологи – посмотрела на круг знакомых. Так она влюбилась в Чендлера, который сам того не подозревая, открылся со стороны примерного семьянина.

За юмор

Хоть Моника и не самый веселый персонаж ситкома, а шутки ее выглядели бы слишком организованно, развеселить Чендлера ей таки удалось. Мужчина после перформанса признался ей в любви. Стоит взять на заметку!

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