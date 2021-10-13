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Внук Грейс Келли стал амбассадором модного дома Dior (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
13 октября, 17:02
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34-летний Пьер Казираги будет сотрудничать с французским модным домом, как когда-то это делала его знаменитая бабушка. Рассказываем подробности
Пьер Казираги занимает восьмое место в линии наследования трона Монако
Пьер Казираги занимает восьмое место в линии наследования трона Монако / Фото: Getty Images, dior.com

Внук Грейс Келли, Пьер Казираги, стал амбассадором модного дома Dior. 34-летний бизнесмен будет представлять мужское направление бренда. В релизе сказано:

Бизнесмен из Монако олицетворяет новую грань наследия моды Dior, которую постоянно изобретает Ким Джонс, что является синонимом вневременной современности.

Пьер Казираги – сын принцессы Каролины Ганноверской и внук княгини Монако Грейс. Мужчина является акционером строительной компании Engeco, основанной его отцом. Также Пьер участвует в многочисленных регатах по всему миру, он является вице-президентом яхт-клуба в Монако и даже основал свою команду в 2016 году.

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Пьер Казираги в рекламной кампании Dior
Пьер Казираги в рекламной кампании Dior / Фото: dior.com

Казираги будет участвовать в рекламных кампаниях бренда и презентовать Dior на разных значимых мероприятиях.

Ранее Пьер уже снимался для Berluti в 2013 году, которые, как и Dior, принадлежат конгломерату предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

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Связи Dior с Монако восходят еще к 1956 году. Тогда Грейс Келли надела белое атласное платье Dior на бал в честь помолвки с принцем Ренье.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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