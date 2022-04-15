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Как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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15 апреля, 11:44
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Профессиональные адвокаты и юристы из Украины бесплатно консультируют, учитывая индивидуальную историю каждого
Как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine
Как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине вы не раз самостоятельно искали в Google ответы на вопросы о минусах статуса беженца, мобилизации или трудовых правах работников. Хватит - доверьтесь адвокатам и юристам в бесплатном чат-боте Law Army of Ukraine в Telegram. Команда профессионалов создала чат-бот для юридической поддержки украинцев в военный период.

Юристы и адвокаты Law Army of Ukraine с опытом работы до 20 лет помогают желающим. За период работы проконсультировали 2500 украинцев.

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Чат-бот Law Army of Ukraine активируется за секунду. Нажмите кнопку Start и выберите вариант связи с экспертом (звонок или общение в формате смс), чтобы получить фидбек.

Как получить бесплатную юридическую помощь
Как получить бесплатную юридическую помощь / Фото: скриншот

Наши адвокаты и юристы со всей Украины: Киева, Одессы, Львова, Житомира, Сум, Черновцов, Полтавы, Хмельницкого, Черкасс и других городов. Мы консультируем онлайн, а не в офисе, учитывая безопасность, – отмечает основатель чат-бота Игорь Фещенко.

Профессиональные адвокаты и юристы Law Army of Ukraine
Профессиональные адвокаты и юристы Law Army of Ukraine / Фото: пресс-служба

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Среди ТОП-вопросов украинцев в чат-боте о:

  • Легальном пересечение границы для мужчин.
  • Особенностях ведения бизнеса в условиях войны.
  • Защите трудовых прав трудящихся.
  • Правах и обязанностях граждан в странах ЕС со статусом беженца и временной защиты.

Есть вопросы к юристу или адвокату? Жмите по ссылке чат-бота Law Army of Ukraine и получите ответ.

Недавно мы рассказывали, почему тысячи людей эмигрируют в Ирландию из Украины.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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