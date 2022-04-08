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Новый парень Дорофеевой наживается на войне? Что происходит в "Приветах" – отчитался Миша Кацурин

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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8 апреля, 13:56
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Заведениям донатили средства на еду для нуждающихся, но Кацурин долго не отчитывался. В Instagram-посте ресторатор рассказал об актуальном положении
Что происходит в "Приветах" - отчитался Миша Кацурин
Что происходит в "Приветах" - отчитался Миша Кацурин / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторатор Миша Кацурин в заведениях "Приветах" с командой открыли волонтерские штабы. Их миссия – накормить нуждающихся и доставить гуманитарную помощь. Кацурин 25 февраля в Instagram-посте попросил донатить на доброе дело. Люди присылали деньги, но чеков и отчетов не увидели.

Вместо этого в Twitter появилось фото Кацурина и его новой девушки из Барселоны – певицы Нади Дорофеевой. Люди массово начали писать, будто он пересек границу незаконно за средства из донатов. Ресторатор отчитался 7 апреля о финансах и ситуации в заведениях в Instagram.

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Благодаря финансам небезразличных один цех сегодня готовит более 2000 порций обедов ежедневно. Команда открыла гуманитарный склад в "Тайском Привете" и дополнительное место в заведении "Пивная дума" (ул. Спасская, 5) для выдачи более 800 порций обедов ежедневно.

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За 2 недели мы собрали почти 2 400 000 гривен, 31 429$ на paypal и более 11 000$ криптовалютой, – написал Миша Кацурин.

Обеды – это не единственная инициатива "Приветов". Ежедневно нуждающимся развозят боксы с едой, лекарства, бытовые товары, необходимое для детей, корм для животных, электронику и т.д.

Мы ежедневно развозим боксы с продуктами всем, кто звонит по телефону на нашу горячую линию (в среднем 20 боксов ежедневно и эта цифра растет. В каждом ставим продуктов на 600-650 гривен. Уже развезли более 650 боксов), – пишет Миша Кацурин.

Ресторатор отметил, что команде нужны донаты и доверие аудитории, чтобы продолжить помогать. Приглашает небезразличных контент-мейкеров присоединиться к команде и освещать процессы. А еще на экскурсию – посмотреть реалии "Приветов" сегодня.

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Вопросы о Барселоне и чеках остались без ответов в комментариях. Люди продолжают допрашивать Кацурина. Но не все, большинство благодарят команде за инициативу.

/ Фото: скриншот

Мы рассказывали, как скандальный ресторан "Велюра" кормит пенсионеров во время войны.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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