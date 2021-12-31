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Чем заняться в первые дни Нового года – ТОП-5 дел

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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31 декабря, 10:59
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Расскажем, как отвлечься от рутины и перезагрузиться для новых свершений в Новом году
Чем заняться в первые дни Нового года - ТОП-5 дел
Чем заняться в первые дни Нового года - ТОП-5 дел / Фото: Pexels

"Сегодня" расскажут о 5 must do, которые следует сделать каждому во время каникул. Начните выполнять план 1 января (после поздравлений от друзей) и наслаждайтесь первыми днями Нового года-2022. Они обещают быть активными, вдохновляющими и релаксовыми.

Начните бегать с утра в Новом году

Начать стоит с полезного развлечения, которое способствует выработке эндорфинов. Запланируйте несколько пробежек в новогоднем стиле. Включите праздничные песни в наушниках, наденьте колпак Санты вместо шапки и запланируйте маршрут центральными новогодними локациями.

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Посетите зимний городок "Рождество на Подоле"

"Рождество на Подоле" – это праздничная локация в европейском стиле в сердце Киева. Именно здесь многие активности дебютировали в Украине. Покатайтесь на первом в стране прогулочном катке и загадайте желание под 14-метровой красавицей-елкой, установленной на площади. Не обходите тюбинговую горку, где можно насладиться видами Подола на смотровой площадке.

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​Подарите праздник нуждающимся

Когда будете дарить презенты родным и друзьям, не забывайте, что есть люди, которым не повезло в жизни. Они остались без праздничного подарка, внимания, конфет и теплой одежды. Отправьте новогодние презенты, вещи и книги в приюты и детдомы. А еще лучше – соберите друзей и организуйте вкусные угощения для бездомных.

​Научитесь кататься на коньках

Новогодние каникулы – это время развлечений и экстрима. Рекомендуем начать 1 января с катания на коньках в компании друзей. Если никогда не пробовали этот вид спорта, то не переживайте. Один глинтвейн и хорошее настроение помогут вам почувствовать себя королем катка.

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​​Устройте прогулку по снежным локациям

Зима в Украине в этом году – впечатляет. Обязательно запланируйте прогулку по красивым центральным паркам. Не забывайте во время киевского трипа делать фото, поиграть в снежки с друзьями и потанцевать под зимние песни, которые будут играть отовсюду.

Недавно мы рассказывали, как повысили цены на аренду жилья в новогоднюю ночь в Киеве.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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