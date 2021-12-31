Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

Чим зайнятися в перші дні Нового року – ТОП-5 справ

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 10:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розкажемо, як абстрагуватися від рутини та перезавантажитись для нових звершень в Новому році
Чим зайнятися в перші дні Нового року - ТОП-5 справ
Чим зайнятися в перші дні Нового року - ТОП-5 справ / Фото: Pexels

"Сьогодні" розкажуть про 5 must do, які варто зробити кожному під час канікул. Розпочинайте виконувати план 1 січня (після привітань від друзів) та насолоджуйтеся першими днями Нового року-2022. Вони обіцяють бути активними, надихаючими та релаксовими.

Розпочніть бігати зранку в Новому році

Почати варто з корисної розваги, яка природним способом сприяє виробленню ендорфінів. Заплануйте декілька пробіжок в новорічному стилі. Ввімкніть святкові пісні в навушниках, одягніть ковпак Санти замість шапки на голову та заплануйте маршрут повз новорічні локації.

Реклама

Відвідайте зимове містечко "Різдво на Подолі"

"Різдво на Подолі" – це святкова локація в європейському стилі в серці Києва. Саме тут багато активностей дебютували в Україні. Покатайтеся на першій в країні прогулянковій ковзанці та загадайте бажання під 14-метровою красунею-ялинкою, встановленою на площі. Не оминайте тюбінгову гірку, де можна насолодитися видами Подолу на оглядовому майданчику.

Реклама

Подаруйте свято нужденним

Коли будете дарувати презенти рідним та друзям, не забувайте, що є люди, яким не пощастило в житті. Вони залишилися без святкового подарунка, уваги, цукерків та теплого одягу. Надішліть новорічні презенти, речі та книги до притулків та дитячих будинків. А краще організуйте з друзями смачні частування для безпритульних.

Навчіться кататися на ковзанах

Новорічні канікули – це час розваг та екстриму. Рекомендуємо розпочати 1 січня з катання на ковзанах у компанії друзів. Якщо ніколи не пробували цей вид спорту, то не переймайтеся. Один глінтвейн та гарний настрій допоможуть вам відчути себе королем ковзанки.

Реклама

Влаштуйте прогулянку засніженими локаціями

Зима в Україні цьогоріч – вражає. Обов'язково заплануйте прогулянку красивими центральними парками. Не забувайте під час київського тріпу робити фото, пограти в сніжки з друзями та потанцювати під зимові пісні, які гратимуть звідусіль.

Нещодавно ми розповідали, як підвищили ціни на оренду житла новорічної ночі в Києві.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Рейтинг
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Альтернатива ігристому
Чим замінити класичний новорічний напій
Хочу експериментів
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 грудня - 2 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти