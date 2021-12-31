Розкажемо, як абстрагуватися від рутини та перезавантажитись для нових звершень в Новому році

Чим зайнятися в перші дні Нового року - ТОП-5 справ / Фото: Pexels

"Сьогодні" розкажуть про 5 must do, які варто зробити кожному під час канікул. Розпочинайте виконувати план 1 січня (після привітань від друзів) та насолоджуйтеся першими днями Нового року-2022. Вони обіцяють бути активними, надихаючими та релаксовими.

Розпочніть бігати зранку в Новому році

Почати варто з корисної розваги, яка природним способом сприяє виробленню ендорфінів. Заплануйте декілька пробіжок в новорічному стилі. Ввімкніть святкові пісні в навушниках, одягніть ковпак Санти замість шапки на голову та заплануйте маршрут повз новорічні локації.

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Відвідайте зимове містечко "Різдво на Подолі"

"Різдво на Подолі" – це святкова локація в європейському стилі в серці Києва. Саме тут багато активностей дебютували в Україні. Покатайтеся на першій в країні прогулянковій ковзанці та загадайте бажання під 14-метровою красунею-ялинкою, встановленою на площі. Не оминайте тюбінгову гірку, де можна насолодитися видами Подолу на оглядовому майданчику.

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Подаруйте свято нужденним

Коли будете дарувати презенти рідним та друзям, не забувайте, що є люди, яким не пощастило в житті. Вони залишилися без святкового подарунка, уваги, цукерків та теплого одягу. Надішліть новорічні презенти, речі та книги до притулків та дитячих будинків. А краще організуйте з друзями смачні частування для безпритульних.

Навчіться кататися на ковзанах

Новорічні канікули – це час розваг та екстриму. Рекомендуємо розпочати 1 січня з катання на ковзанах у компанії друзів. Якщо ніколи не пробували цей вид спорту, то не переймайтеся. Один глінтвейн та гарний настрій допоможуть вам відчути себе королем ковзанки.

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Влаштуйте прогулянку засніженими локаціями

Зима в Україні цьогоріч – вражає. Обов'язково заплануйте прогулянку красивими центральними парками. Не забувайте під час київського тріпу робити фото, пограти в сніжки з друзями та потанцювати під зимові пісні, які гратимуть звідусіль.

Нещодавно ми розповідали, як підвищили ціни на оренду житла новорічної ночі в Києві.