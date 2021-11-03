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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

5 тревел-профилей в Instagram, от которых невозможно оторваться

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 ноября, 19:30
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Расскажем о профилях, вдохновляющих купить билет в другой конец света моментально. Их опубликованный контент вызывает удивление и вопросы – "А это точно не фотошоп?"

Слышали слова Конфуция "Выберите работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни"? Мы нашли людей, которых описывает эта фраза! Ибо их работа – путешествия, ведь они тревел-эксперты и тревел-блогеры.

Некоторые из них не только исследуют страну, но и самостоятельно устраивают туры в самые отдаленные уголки планеты для желающих. Об особенностях трипов рассказывают в Instagram и влюбляют всех в аутентичные страны. Словом, счастливчики, живущие без выгорания. Ведь его невозможно "поймать", ведь вчера ты еще был в Мексике, а через несколько дней летишь в экзотический Канкун.

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1 – тревел-эксперт Виталий Махновец (@mv.vito)

Аудитория Виталия Махновца – более 57 тыс. читателей. Он устраивает авторские поездки в Исландию, Перу, Индонезию и другие страны. Фото из путешествий делится в Instagram. Словом, его контент из поездок можно назвать онлайн-трипом.

Но тревел-эксперт организует поездки не для всех. Только для самых отважных искателей приключений. Ибо эти трипы не о релаксе, как в отелях Египта. Это драйв и активность.

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Организовую путешествия не для бубочек , – написал Виталий Махновец в описании профиля в Instagram.

В постах делится не только фото, но и реалиями работы, которые никогда не предсказуемы.

Когда ваш багги переворачивается посреди ночи в пустыне, и девушка из команды ломает руку, а помощь ждать неоткуда, ты просто безнадежно бежишь через дюны в поисках эвакуации, – писал Виталий Махновец в Instagram.

2 – тревел-эксперт Олеся (@with.olesia)

Аудитория Олеси – более 40 тыс. человек. Тревел-эксперт посетила 56 стран, с которыми познакомила многих украинцев. Гуляла в Филиппинах, Иране, по Южной Италии, Сейшельских островах и других тур-местах. Представляете?

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Ее лента в Instagram – эстетика в каждой детали, а информации в постах – шпаргалка для незабываемого путешествия.

3 – тревел-эксперт Александр Ладановский (@ladanivskyy)

Аудитория Александра Ладановского – 231 тыс. человек. Свой тревел-путь он начал еще в 2007 году. Его профиль – это фотоатлас с перечнем мест, которые каждому стоит посетить хотя бы раз.

Сегодня с его фамилией у людей ассоциируются невероятные фото, которые он делает во время поездок и публикует в профиле. Креатор называет некоторые из них "инопланетными". Узнали Исландию на фотографии?

В Instagram он рассказывает о своих приключениях и вдохновляет других увидеть легендарные локации мира своими глазами.

4 – тревел-блогер Макс Циркель (@max_tsyrkel)

Аудитория Макса Циркеля – 238 тыс. человек. Его подписчики знают, что автор блога – еще тот любитель путешествовать. Он посетил 76 стран! Каждый месяц у него новые приключения в разных уголках мира. Блогер публикует ценную информацию в профиле, чтобы читатели знали реалии пребывания за рубежом во время карантина.

Автор блога также тестирует отели и авиалинии и делится честными отзывами с аудиторией. Словом, достаточно несколько постов прочесть, чтобы самому запланировать путешествие без турагента.

5 – тревел-блогер Маша Себова (@sebova)

Аудитория Маши Себовой 60 тыс. читателей. Девушка в профиле делится эстетическими фотографиями и лайфхаками для планирования интересных поездок.

После прочтения ее блога путешественник в Париже не будет делать фото у подножия Эйфелевой башни. Ведь он узнает о других 9 локациях, где фото получится более оригинальным. Словом, посты Маши Себовой – must see, если вы хотите исследовать страну нетипично.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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