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Украинка нашла крысу в молочном отделе одесского супермаркета (видео)

Сегодня, 11:27

Женщина обратилась с жалобой к сотрудникам магазина

В одном из одесских супермаркетов покупатели заметили и сняли на видео крысу, которая лежала за упаковками с молочными продуктами прямо в торговом зале магазина.

"Зашли мы, значит, в супермаркет…" – комментирует автор видео за кадром.

Женщина обратилась к сотрудникам супермаркета, которые сразу же отреагировали на жалобу и убрали животное: "Ее (крысу) выкинули, а меня поблагодарили, что сообщила".

Сюжет Ирины Каминской
Видео: Сегодня

К слову, этот ролик впервые опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".

Напомним, это уже далеко не первый подобный случай в Украине. Не так давно живую крысу заметили в зале запорожского супермаркета. Животное находилось возле тележки в молочном отделе магазина продуктов. Отмечается, что крыса просто лежала, не обращая внимания на людей.

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Кроме этого, огромную крысу нашли на лотке с шаурмой в Харькове. Местные жители предположили, что, судя по уверенному поведению, такой перекус он устраивает не впервые.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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