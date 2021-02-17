Двуглавый теленок-мутант принес фермеру 18 тысяч гривен
Мужчина уверен, что необычное животное – это подарок небес
66-летний фермер Соморн Красесом из Таиланда выиграл в лотерею после того, как в его доме родился двуглавый теленок-мутант с двумя наборами репродуктивных органов и лишним ухом. Об этом сообщает издание Daily Star.
Мужчина сразу же отнес новорожденного к ветеринару, но животное скончалось через полчаса после появления на свет. Из-за серьезных деформаций теленок испытывал трудности при дыхании и был слишком слаб, чтобы питаться.
Хозяин был опечален его гибелью, но решил, что необычный зверь был подарком небес.
"Во сне я держал его на руках как своего внука. Дитя должно было принести мне процветание", – рассказал Красесом. В результате знамение сбылось: таец выиграл 20 тысяч бат (18,6 тысяч гривен) в лотерею.
Соморн планирует сохранить тело теленка и воздвигнуть рядом с домом крошечный мавзолей для хранения его праха. Суеверные местные жители приходят к Красесу для поклонения – они верят, что это принесет им удачу.
Читайте также:Показали фото теленка с абсолютно аномальной внешностью
Напомним, это уже не первый подобный случай: в китайской провинции Юньнань на свет появился поросенок с мордой слоненка. Кроме этого, недоношенный теленок, которого считают "самым маленьким в мире", родился в США.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное