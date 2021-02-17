Двоголове теля-мутант принесло фермеру 18 тисяч гривень

Чоловік упевнений, що незвичайна тварина – це подарунок небес

66-річний фермер Соморн Красесом з Таїланду виграв гроші у лотерею після того, як у його будинку народилося двоголове теля-мутант з двома репродуктивними органами і зайвим вухом. Про це повідомляє видання Daily Star.

Чоловік відразу ж відніс новонародженого до ветеринара, але тварина померла через півгодини після появи на світ. Через серйозні деформації теляті було важко дихати і воно було занадто слабким, щоб харчуватися.

Фото: VIRAL PRESS

Господар засмутився через його загибель, але вирішив, що незвичайний звір був подарунком небес.

"Уві сні я тримав його на руках як свого онука. Дитя мало принести мені процвітання", – розповів Красесом. Врешті знамення справдилося: таєць виграв 20 тисяч бат (18,6 тисячі гривень) у лотерею.

Відео: ViralPress

Соморн планує зберегти тіло теляти і спорудити поруч з будинком крихітний мавзолей для зберігання його праху. Забобонні місцеві жителі приходять до Красесома для поклоніння – вони вірять, що це принесе їм удачу.

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Нагадаємо, це вже не перший такий випадок: у китайській провінції Юньнань на світ з'явилося порося з мордою слоненяти. До того ж, недоношене теля, якого вважають "найменшим у світі", народилося в США.

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